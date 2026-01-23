Eisige Kälte bringt vielen Streunerkatzen den Tod

Die anhaltende Kälte zehrt – an den Kräften frei lebender Tiere, sowie an den Ehrenamtlichen, die im Burgenland derzeit versuchen, das Tierleid etwas zu lindern. Fast täglich erreichen Vereine wie „Wir fürs Tier“ in Loipersdorf i. B. Notfallmeldungen – von völlig ausgemergelten Katzen, die nur noch erlöst werden können, bis hin zu ausgehungerten Streunerfamilien, die sich rasant weitervermehren. Ein besonders schlimmes Bild bot sich Obfrau Alice Siebenbrunner bei einem neuen Kastrationsprojekt: Eine halbwüchsige Katze, deren Darm komplett herausgestülpt war. Gott sei Dank konnte sie die halbscheue Katze sofort sichern. Siebenbrunner: „Ein Riesendank gilt Tierärztin Barbara Benkö-Neudecker, die ihren Abend damit verbrachte, die kleine Seele zu retten. Sie lebt und wir hoffen.“