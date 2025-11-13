Weltmeister schaut Siegeslauf noch jeden Tag an

Das Schulsportmodell Salzburg steht seit jeher für Erfolgsgeschichten. Mehr als 300 Medaillen konnten im Rahmen des SSM bereits geholt werden. Jüngster Gewinner ist Küstenruderer Nikolas Roidmayer.
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Für das Schulsportmodell Salzburg ein Grund, zurückzublicken auf die zahlreichen Erfolge, die die jungen Athleten heuer eingefahren haben. Dazu lud das SSM Fußballerin Sara Grabovac (Red Bull Salzburg), Skeleton-Fahrerin Sarah Baumgartner und Nikolas Roidmayer ein. Letztgenannter kam gerade erst mit einer Goldmedaille von der Küstenruder-WM in der Türkei zurück. „Ich schaue mir den Lauf jeden Tag vor dem Einschlafen an“, ist der Tennengauer von seinem Sieg im Junioren-Doppelzweier mit Caroline Schwendinger noch immer euphorisiert. Die Familienfeier steht allerdings erst an. Zeit dafür ist aktuell genug, denn Roidmayer, der von Bruder Noah trainiert wird, ist jetzt in einer kurzen Pause.
Seine Goldmedaille war eine von insgesamt 345 Edelmetallstücken, die SSM-Schüler holten. Bis kommendes Jahr sollen noch einige dazu kommen. 2026 findet dann ein großes Jubiläum statt: 40 Jahre SSM. „Das werden wir entsprechend feiern“, verspricht Geschäftsführer Thomas Wörz. Ziel sei es, für diese Veranstaltung so viele Absolventen wie möglich zu bekommen. Aktuell dürfen sich 502 junge Sportler in 43 unterschiedlichen Sportarten über die verschiedenen Angebote des SSM freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.