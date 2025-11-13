Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junioren-Gold

Weltmeister schaut Siegeslauf noch jeden Tag an

Salzburg
13.11.2025 16:00
Nikolas Roidmayer.
Nikolas Roidmayer.(Bild: Andreas Tröster)

Das Schulsportmodell Salzburg steht seit jeher für Erfolgsgeschichten. Mehr als 300 Medaillen konnten im Rahmen des SSM bereits geholt werden. Jüngster Gewinner ist Küstenruderer Nikolas Roidmayer.

0 Kommentare

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Für das Schulsportmodell Salzburg ein Grund, zurückzublicken auf die zahlreichen Erfolge, die die jungen Athleten heuer eingefahren haben. Dazu lud das SSM Fußballerin Sara Grabovac (Red Bull Salzburg), Skeleton-Fahrerin Sarah Baumgartner und Nikolas Roidmayer ein. Letztgenannter kam gerade erst mit einer Goldmedaille von der Küstenruder-WM in der Türkei zurück. „Ich schaue mir den Lauf jeden Tag vor dem Einschlafen an“, ist der Tennengauer von seinem Sieg im Junioren-Doppelzweier mit Caroline Schwendinger noch immer euphorisiert. Die Familienfeier steht allerdings erst an. Zeit dafür ist aktuell genug, denn Roidmayer, der von Bruder Noah trainiert wird, ist jetzt in einer kurzen Pause.

Lesen Sie auch:
Nikolas Roidmayer holte Gold.
Bei der WM
Salzburger darf über Goldmedaille jubeln
08.11.2025
Wunder nötig!
Eisbullen-Frust nach CHL-Watschen in Ingolstadt
12.11.2025
Auf der World Tour
Snooker-Profi Nüßle: „Ich hätte mir mehr erwartet“
13.11.2025

Seine Goldmedaille war eine von insgesamt 345 Edelmetallstücken, die SSM-Schüler holten. Bis kommendes Jahr sollen noch einige dazu kommen. 2026 findet dann ein großes Jubiläum statt: 40 Jahre SSM. „Das werden wir entsprechend feiern“, verspricht Geschäftsführer Thomas Wörz. Ziel sei es, für diese Veranstaltung so viele Absolventen wie möglich zu bekommen. Aktuell dürfen sich 502 junge Sportler in 43 unterschiedlichen Sportarten über die verschiedenen Angebote des SSM freuen.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
107.844 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
85.720 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.412 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf