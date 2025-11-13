Weltmeister schaut Siegeslauf noch jeden Tag an

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Für das Schulsportmodell Salzburg ein Grund, zurückzublicken auf die zahlreichen Erfolge, die die jungen Athleten heuer eingefahren haben. Dazu lud das SSM Fußballerin Sara Grabovac (Red Bull Salzburg), Skeleton-Fahrerin Sarah Baumgartner und Nikolas Roidmayer ein. Letztgenannter kam gerade erst mit einer Goldmedaille von der Küstenruder-WM in der Türkei zurück. „Ich schaue mir den Lauf jeden Tag vor dem Einschlafen an“, ist der Tennengauer von seinem Sieg im Junioren-Doppelzweier mit Caroline Schwendinger noch immer euphorisiert. Die Familienfeier steht allerdings erst an. Zeit dafür ist aktuell genug, denn Roidmayer, der von Bruder Noah trainiert wird, ist jetzt in einer kurzen Pause.