Wasserrettung warnt vor zugefrorenen Gewässern

Die größte Gefahr: rasche Unterkühlung.

Ein vereistes Gewässer sollte deshalb nur dann betreten werden, wenn absolut sicher ist, dass die Tragfähigkeit des Eises ausreicht, warnt die Salzburger Wasserrettung. Nach einem Einbruch in das bitterkalte Nass reichen bereits wenige Minuten für Lähmung und Bewusstseinsverlust. Die schwere Winterkleidung erschwert die Rettung zusätzlich.



Die Einsatzorganisation rät deshalb auch dazu, nur freigegebene Eisflächen zu betreten.