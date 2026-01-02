Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oft trügerisch

Wasserrettung warnt vor zugefrorenen Gewässern

Salzburg
02.01.2026 13:41
Salzburger Wasserretter warnen vorm Betreten von Gewässern.
Salzburger Wasserretter warnen vorm Betreten von Gewässern.(Bild: Salzburger Wasserrettung)

In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen in Salzburg weit unter null Grad. Viele kleinere Gewässer frieren zu, doch Vorsicht: Die Eisdecke ist oft brüchiger als sie aussieht.

0 Kommentare

Bodenwärme, Strömungen, Quellen und alte Einbruchstellen führen zu unterschiedlichen Eisstärken auf Salzburgs Seen und stehenden Gewässern. Davor warnt gerade jetzt die Wasserrettung. 

Teilweise eisfreie Flächen und gerade schneebedeckte Stellen sind besonders tückisch – sie sind meist dünner als schneefreie. 

Nur Eisflächen betreten, die dafür freigegeben wurden!
Nur Eisflächen betreten, die dafür freigegeben wurden!(Bild: Salzburger Wasserrettung)

Die größte Gefahr: rasche Unterkühlung.
Ein vereistes Gewässer sollte deshalb nur dann betreten werden, wenn absolut sicher ist, dass die Tragfähigkeit des Eises ausreicht, warnt die Salzburger Wasserrettung. Nach einem Einbruch in das bitterkalte Nass reichen bereits wenige Minuten für Lähmung und Bewusstseinsverlust. Die schwere Winterkleidung erschwert die Rettung zusätzlich.

Die Einsatzorganisation rät deshalb auch dazu, nur freigegebene Eisflächen zu betreten. 

Lesen Sie auch:
Intensiver Neujahrstag für die Bergretter in Tamsweg.
Bergretter im Einsatz
Drei Hubschrauber fast zeitgleich gefordert
02.01.2026
Randvoll unterwegs
Lenker verursacht mit über zwei Promille Unfall
02.01.2026

Im Fall eines Einbruchs sind Personen oftmals auf Selbstrettung angewiesen – Es gilt schnell zu handeln, Panik vermeiden und Kraft mobilisieren. Die Wasserrettung hat zwei Tipps parat:

  • Ist das Eis tragfähig: flach aufschieben, langsam zum Ufer kriechen.
  • Bricht das Eis: Mit Fäusten oder Ellbogen Stücke brechen, sich zum Ufer bahnen.

Bei jedem Eiseinbruch aber gilt: Sofort den Notruf 144 für die Wasserrettung absetzen!

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wasserrettung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.307 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.217 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.079 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf