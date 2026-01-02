Flugrettung und Feuerwehr ziehen Einsatz-Bilanzen

Zwei Einsatzorganisationen ziehen für Salzburg Jahresbilanz: Die Rotkreuz-Flugrettung hob im Vorjahr 4842 Mal ab. Bei der Salzburger Berufsfeuerwehr gab es 3317 Ausrückungen.
Die Bilanz der Salzburger Berufsfeuerwehr für 2025 ist ordentlich. Die Stadt-Floriani rückten zu 1273 Bränden und 2044 technischen Hilfseinsätzen aus. Im Vergleich zu 2024 war dies ein Rückgang von fünf Prozent. Ein Grund dafür: Es gab keine größeren Umweltereignisse wie Hochwasser oder Sturm.
Und auch die Rotkreuz-Flugretter schauen auf das Vorjahr zurück: Es gab 4842 Flüge. Die Zahl liegt knapp unter dem Ergebnis von 2024. Sport- und Freizeitunfälle liegen mit 43 Prozent der Notfälle an erster Stelle, gefolgt von neurologischen und internistischen Erkrankungen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten.
