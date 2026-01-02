Flugrettung und Feuerwehr ziehen Einsatz-Bilanzen

Und auch die Rotkreuz-Flugretter schauen auf das Vorjahr zurück: Es gab 4842 Flüge. Die Zahl liegt knapp unter dem Ergebnis von 2024. Sport- und Freizeitunfälle liegen mit 43 Prozent der Notfälle an erster Stelle, gefolgt von neurologischen und internistischen Erkrankungen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten.