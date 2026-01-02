Drei Kinder erleiden bei Brand Rauchgasvergiftung

Ein Plastikmülleimer hat am Neujahrsabend in Freilassing (Lkr. Berchtesgadener Land) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vier Menschen – darunter drei Kinder – mussten wegen Rauchgasvergiftungen in ein Salzburger Spital werden.
Der Brand brach am Hagenweg in einem Mehrfamilienhaus aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Plastikmülleimer in einer Wohnung in Brand, binnen kürzester Zeit breitete sich dichter Rauch im Gebäude aus. Der Notruf ging um 18.33 Uhr ein – allerdings nicht direkt bei der örtlichen Feuerwehr.
Aufgrund der unmittelbaren Grenznähe wählte sich das Mobiltelefon ins österreichische Netz ein, der Alarm landete somit zunächst bei der Landeswarnzentrale Salzburg sowie bei der Polizeieinsatzzentrale Rosenheim.
Als die Feuerwehr Freilassing eintraf, hatten sich alle Bewohner bereits selbst ins Freie gebracht. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Darunter drei Kinder. Zwei Personen wurden vom Bayerischen Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Die übrigen Betroffenen konnten nach der Belüftung des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Ursache für Brand in Freilassing schnell gefunden
Die Ursache des Rauchs war schnell gefunden: Ein verschmorter Plastikmülleimer für Kosmetikutensilien. Per Überdrucklüftern wurde das Gebäude entraucht, anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Wohnung mit einer Wärmebildkamera. Der Sachschaden sollte nicht zu hoch ausfallen.
Die Feuerwehr Freilassing stand mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt.
