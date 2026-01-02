Drei Kinder erleiden bei Brand Rauchgasvergiftung

Als die Feuerwehr Freilassing eintraf, hatten sich alle Bewohner bereits selbst ins Freie gebracht. Vier Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Darunter drei Kinder. Zwei Personen wurden vom Bayerischen Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Die übrigen Betroffenen konnten nach der Belüftung des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.