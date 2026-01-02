Dieses Team könnte zum Favoritenschreck werden

Titelverteidiger Siezenheim bekommt es heute (17) im Eröffnungsspiel mit Salzburger-Liga-Konkurrent Thalgau zu tun. Bei den Siezenheimern, die sich teilweise den Stier vor lauter Freude sogar tätowieren ließen, steht heuer Felix Auinger an der Seitenlinie. „Wir werden mit einer veränderten Mannschaft spielen“, winkt der Coach bei der Frage nach der Titelverteidigung ab. Ziel sei es, die Vorrunde zu überstehen und am Finaltag dabei zu sein.