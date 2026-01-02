Almhütte in Brand: Helfer blockierte Zufahrt

Der Besitzer der Almhütte und ein Nachbar sahen den Feuerschein von ihren Häusern aus und reagierten schnell. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Nachbar packte sofort einen Feuerlöscher in sein Auto und wollte selbst zur Hütte. Er blieb aber auf der nicht geräumten Zufahrtsstraße hängen und musste seinen Pkw stehen lassen.