Almhütte in Brand: Helfer blockierte Zufahrt

Brandalarm gab es Freitagabend bei einer Almhütte in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg: Die Anfahrt war wegen winterlicher Bedingungen schwierig. Vermutet wird, dass es sich um Brandstiftung handelt.
Der Besitzer der Almhütte und ein Nachbar sahen den Feuerschein von ihren Häusern aus und reagierten schnell. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Nachbar packte sofort einen Feuerlöscher in sein Auto und wollte selbst zur Hütte. Er blieb aber auf der nicht geräumten Zufahrtsstraße hängen und musste seinen Pkw stehen lassen.
Die Feuerwehr Mühlbach erhöhte auf Alarmstufe 2, sodass auch die Kameraden aus Bischofshofen ausrückten. Weil der Pkw des Ersthelfers die Zufahrtsstraße noch blockierte, mussten die Feuerwehrkräfte das Auto zuerst beiseiteschieben. Mit Schneeketten und Allrad schafften sie es zum Brandherd.
Die Helfer konnten den Brand rasch eindämmen. Vermutet wird Brandstiftung. Die Floriani trafen auch zwei Personen an, die offenbar auf der Terrasse der Hütte mit Brandbeschleuniger und Feuer hantiert hatten. Sie wurden der Polizei übergeben.
An der Hütte entstand nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehr löschte noch letzte Glutnester ab und kontrollierte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 59 Feuerwehrkräfte aus Bischofshofen und Mühlbach im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.