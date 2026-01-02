Vorteilswelt
Feuer gelegt?

Almhütte in Brand: Helfer blockierte Zufahrt

Chronik
02.01.2026 19:14
Die Feuerwehren Mühlbach und Bischofshofen waren im Einsatz
Die Feuerwehren Mühlbach und Bischofshofen waren im Einsatz

Brandalarm gab es Freitagabend bei einer Almhütte in Mühlbach am Hochkönig in Salzburg: Die Anfahrt war wegen winterlicher Bedingungen schwierig. Vermutet wird, dass es sich um Brandstiftung handelt. 

0 Kommentare

Der Besitzer der Almhütte und ein Nachbar sahen den Feuerschein von ihren Häusern aus und reagierten schnell. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Der Nachbar packte sofort einen Feuerlöscher in sein Auto und wollte selbst zur Hütte. Er blieb aber auf der nicht geräumten Zufahrtsstraße hängen und musste seinen Pkw stehen lassen.

Die Zufahrt zur Almhütte gestaltete sich schwierig.
Die Zufahrt zur Almhütte gestaltete sich schwierig.(Bild: FF Pongau)

Die Feuerwehr Mühlbach erhöhte auf Alarmstufe 2, sodass auch die Kameraden aus Bischofshofen ausrückten. Weil der Pkw des Ersthelfers die Zufahrtsstraße noch blockierte, mussten die Feuerwehrkräfte das Auto zuerst beiseiteschieben. Mit Schneeketten und Allrad schafften sie es zum Brandherd. 

Die Helfer konnten den Brand rasch eindämmen. Vermutet wird Brandstiftung. Die Floriani trafen auch zwei Personen an, die offenbar auf der Terrasse der Hütte mit Brandbeschleuniger und Feuer hantiert hatten. Sie wurden der Polizei übergeben. 

An der Hütte entstand nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehr löschte noch letzte Glutnester ab und kontrollierte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 59 Feuerwehrkräfte aus Bischofshofen und Mühlbach im Einsatz. 

Salzburg

