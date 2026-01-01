Feuerwehr in Puch bei Gebäudebrand gefordert

Einsatzalarm am Neujahrstag: Die Pucher Feuerwehr ist derzeit mit einem Brand eines Wohnhauses in der Gemeinde beschäftigt. Die ortsansässige Hauptwache sowie die Löschzuge Oberalm, Hinterwiestal und St. Jakob sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der Brand scheint mittlerweile unter Kontrolle zu sein.