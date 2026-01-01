Feuerwehr in Puch bei Gebäudebrand gefordert
Wohnhaus brennt
Alarmstufe 2 in Puch bei Hallein: Die Feuerwehr wurde am Neujahrstag um 19.45 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses gerufen. Auch die Löschzüge Hinterwiestal und St. Jakob wurden zum Einsatzort beordert. Es befinden sich laut Landeswarnzentrale keine Personen im Haus ...
Einsatzalarm am Neujahrstag: Die Pucher Feuerwehr ist derzeit mit einem Brand eines Wohnhauses in der Gemeinde beschäftigt. Die ortsansässige Hauptwache sowie die Löschzuge Oberalm, Hinterwiestal und St. Jakob sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der Brand scheint mittlerweile unter Kontrolle zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.