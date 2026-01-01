Vorteilswelt
Wohnhaus brennt

Feuerwehr in Puch bei Gebäudebrand gefordert

Salzburg
01.01.2026 20:19
Der Brand in Puch scheint unter Kontrolle zu sein.(Bild: Nikolaus Klinger)

Alarmstufe 2 in Puch bei Hallein: Die Feuerwehr wurde am Neujahrstag um 19.45 Uhr zu einem Brand eines Wohnhauses gerufen. Auch die Löschzüge Hinterwiestal und St. Jakob wurden zum Einsatzort beordert. Es befinden sich laut Landeswarnzentrale keine Personen im Haus ...

0 Kommentare

Einsatzalarm am Neujahrstag: Die Pucher Feuerwehr ist derzeit mit einem Brand eines Wohnhauses in der Gemeinde beschäftigt. Die ortsansässige Hauptwache sowie die Löschzuge Oberalm, Hinterwiestal und St. Jakob sind mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der Brand scheint mittlerweile unter Kontrolle zu sein. 

