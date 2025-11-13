Snooker-Profi Nüßle: „Ich hätte mir mehr erwartet“

Seit März hat Florian Nüßle eine Starterlaubnis auf der World Snooker Tour. Der „Krone“ erzählt der Wahl-Salzburger, wie seine ersten Monate gelaufen sind, was er besser machen muss und mit welchem Weltmeister er schon trainiert hat.
Florian Nüßle erfüllte sich heuer im März seinen Traum, sicherte sich als erster Österreicher das Ticket für die World Snooker Tour. Doch die ersten Monate auf der großen Bühne sind für den Wahl-Salzburger nicht nach Plan gelaufen – erst ein Sieg steht zu Buche. „Ich hätte mir schon mehr erwartet, weil ich sehr selbstkritisch bin“, gesteht der 23-Jährige, der weiß, was ihm noch fehlt: „Die Erfahrung ist ein entscheidender Faktor. In vielen Spielen war ich knapp dran, habe aber am Ende verloren. Fehler werden bestraft, das Niveau ist sehr hoch. Trotzdem weiß ich, dass ich mithalten kann.“
„Sonst ist der Profiweg in Gefahr“
Die Tourkarte gilt für zwei Jahre, danach sollte die aktuelle Nummer 128 der Welt unter den Top-64 stehen. „Sonst ist der Profiweg in Gefahr“, so Nüßle, der sich diesbezüglich aber noch keinen Druck macht: „Es ist ja noch genug Zeit und es gibt auch zwei andere Möglichkeiten, um die Startberechtigung zu behalten, im Notfall.“ Helfen sollen auch Tipps von den Superstars der Szene. In England hat Nüßle unter anderem schon mit dem vierfachen Weltmeister Mark Selby trainiert. „Er ist sehr offen und hat mir alle meine Fragen beantwortet“, erzählt der Österreicher.
Momentan liegt sein Fokus auf dem nächsten Turnier, ab 22. November bestreitet er in Wigan die Quali für die UK Championship. Der Youngster ist guter Dinge: „Ich hoffe, dass ich mich für den Hauptbewerb qualifizieren kann.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.