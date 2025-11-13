Snooker-Profi Nüßle: „Ich hätte mir mehr erwartet“

„Sonst ist der Profiweg in Gefahr“

Die Tourkarte gilt für zwei Jahre, danach sollte die aktuelle Nummer 128 der Welt unter den Top-64 stehen. „Sonst ist der Profiweg in Gefahr“, so Nüßle, der sich diesbezüglich aber noch keinen Druck macht: „Es ist ja noch genug Zeit und es gibt auch zwei andere Möglichkeiten, um die Startberechtigung zu behalten, im Notfall.“ Helfen sollen auch Tipps von den Superstars der Szene. In England hat Nüßle unter anderem schon mit dem vierfachen Weltmeister Mark Selby trainiert. „Er ist sehr offen und hat mir alle meine Fragen beantwortet“, erzählt der Österreicher.