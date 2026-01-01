Eltern überglücklich: „Es ging ganz plötzlich“

Die Strapazen der vergangenen Tage und Stunden sind Mama und Papa Pajalic nicht anzumerken. Am Silvestermorgen wurde die 28-jährige Jalila zum errechneten Geburtstermin in das Salzburger Uniklinikum bestellt, keine 24 Stunden später durfte sie gemeinsam mit Ehemann Dzenis (29) Töchterchen Dzeneta erstmals in den Händen halten. Sie ist Salzburgs Neujahrsbaby, erblickte eine Minute nach Mitternacht das Licht der Welt. „Ich habe in den vergangenen zwei Nächten vielleicht zwei Stunden geschlafen. Ich habe eine Hausbetreuungsfirma, habe in der Nacht vor Silvester stundenlang Schnee schaufeln müssen.“, sagt Dzenis. Und: „Meine Frau ist tough, sie hat das alles wunderbar gemeistert.“