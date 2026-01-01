Eltern überglücklich: „Es ging ganz plötzlich“

Salzburgs Neujahrsbaby hatte es heuer besonderes eilig! Die kleine Dzeneta erblickte eine Minute nach Jahreswechsel das Licht der Welt – ihr Papa wollte sich da eigentlich noch das Silvester-Feuerwerk ansehen.
Die Strapazen der vergangenen Tage und Stunden sind Mama und Papa Pajalic nicht anzumerken. Am Silvestermorgen wurde die 28-jährige Jalila zum errechneten Geburtstermin in das Salzburger Uniklinikum bestellt, keine 24 Stunden später durfte sie gemeinsam mit Ehemann Dzenis (29) Töchterchen Dzeneta erstmals in den Händen halten. Sie ist Salzburgs Neujahrsbaby, erblickte eine Minute nach Mitternacht das Licht der Welt. „Ich habe in den vergangenen zwei Nächten vielleicht zwei Stunden geschlafen. Ich habe eine Hausbetreuungsfirma, habe in der Nacht vor Silvester stundenlang Schnee schaufeln müssen.“, sagt Dzenis. Und: „Meine Frau ist tough, sie hat das alles wunderbar gemeistert.“
Für die Salzburger Familie – mittlerweile wohnen die Pajalics allerdings in Freilassing – ist es bereits das dritte Kind. Neben dem sechsjährigen Bruder Daris freut sich vor allem die zweijährige Dalja auf ihr neues Geschwisterchen „Dalja liebt Babys“, sagt die stolze Mama Jalila.
Dzeneta hatte es besonders eilig. Knapp eine halbe Stunde vor Jahreswechsel ging es mit der Geburt los, fünf Minuten vor 24 Uhr wollte Papa Dzenis noch kurz nach draußen gehen und sich das Feuerwerk ansehen. „Aber dann ging alles ganz plötzlich“, lacht er.
Österreichs Neujahrsbaby ist Dzeneta trotz der offiziellen Geburtszeit von 0.01 Uhr aber nicht. In Oberösterreich erblickte Malia Ella punktgenau um Mitternacht das Licht der Welt.
