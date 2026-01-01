Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburgs Neujahrsbaby

Eltern überglücklich: „Es ging ganz plötzlich“

Salzburg
01.01.2026 21:30
Die 28-jährige Jalila Pajalic ist überglücklich über ihr Neujahrsbaby. Dzeneta wog bei ihrer ...
Die 28-jährige Jalila Pajalic ist überglücklich über ihr Neujahrsbaby. Dzeneta wog bei ihrer Geburt 2900 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Mutter und Kind geht es bestens.(Bild: Markus Tschepp)

Salzburgs Neujahrsbaby hatte es heuer besonderes eilig! Die kleine Dzeneta erblickte eine Minute nach Jahreswechsel das Licht der Welt – ihr Papa wollte sich da eigentlich noch das Silvester-Feuerwerk ansehen. 

0 Kommentare

Die Strapazen der vergangenen Tage und Stunden sind Mama und Papa Pajalic nicht anzumerken. Am Silvestermorgen wurde die 28-jährige Jalila zum errechneten Geburtstermin in das Salzburger Uniklinikum bestellt, keine 24 Stunden später durfte sie gemeinsam mit Ehemann Dzenis (29) Töchterchen Dzeneta erstmals in den Händen halten. Sie ist Salzburgs Neujahrsbaby, erblickte eine Minute nach Mitternacht das Licht der Welt. „Ich habe in den vergangenen zwei Nächten vielleicht zwei Stunden geschlafen. Ich habe eine Hausbetreuungsfirma, habe in der Nacht vor Silvester stundenlang Schnee schaufeln müssen.“, sagt Dzenis. Und: „Meine Frau ist tough, sie hat das alles wunderbar gemeistert.“

Lesen Sie auch:
Salzburgs Neujahrsbaby Dzeneta mit ihren Eltern Jalila und Dzenis Pajalic.
Kurz nach Mitternacht
Salzburger Neujahrsbaby Dzeneta kam fast pünktlich
01.01.2026

Für die Salzburger Familie – mittlerweile wohnen die Pajalics allerdings in Freilassing – ist es bereits das dritte Kind. Neben dem sechsjährigen Bruder Daris freut sich vor allem die zweijährige Dalja auf ihr neues Geschwisterchen „Dalja liebt Babys“, sagt die stolze Mama Jalila.

Für Dzenis und Jalila ist es bereits Kind Nummer drei
Für Dzenis und Jalila ist es bereits Kind Nummer drei(Bild: Markus Tschepp)

Dzeneta hatte es besonders eilig. Knapp eine halbe Stunde vor Jahreswechsel ging es mit der Geburt los, fünf Minuten vor 24 Uhr wollte Papa Dzenis noch kurz nach draußen gehen und sich das Feuerwerk ansehen. „Aber dann ging alles ganz plötzlich“, lacht er.

Dzeneta darf schon in ein paar Tagen das Spital verlassen
Dzeneta darf schon in ein paar Tagen das Spital verlassen(Bild: Markus Tschepp)

Österreichs Neujahrsbaby ist Dzeneta trotz der offiziellen Geburtszeit von 0.01 Uhr aber nicht. In Oberösterreich erblickte Malia Ella punktgenau um Mitternacht das Licht der Welt.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
188.562 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
185.531 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
162.660 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf