„Wollen in Maishofen keinen Ausverkauf der Heimat“

Maishofen ist Vorreiter, wenn es um grüne Reserven geht. Als eine der ersten Gemeinden in Salzburg hat der Pinzgauer Ort eine Verordnung herausgegeben, die festschreibt, dass bei Neubauten 35 Prozent der Fläche grün bleiben müssen. „Wir dürfen nicht alles versiegeln“, betont Aglassinger. Er will den zunehmenden Ausverkauf der Heimat verhindern und nicht ausländischen Investoren Tür und Tor öffnen. Deshalb vergibt Maishofen eigene Baugründe auch generell nur im Baurecht. Einheimische Familien sollen so gefördert werden, weil sie den Grund nicht kaufen, sondern nur auf 70 Jahre pachten. Sollte ein Verkauf – und kein Erbe an die nächste Generation anstehen – fällt die Fläche an die Gemeinde zurück.