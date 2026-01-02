Vorteilswelt
Bis Sommer

Westligist hat einen neuen Cheftrainer

Salzburg
02.01.2026 12:46
Jekabs Laguns kann sich künftig wieder mehr auf das Spiel konzentrieren.
Jekabs Laguns kann sich künftig wieder mehr auf das Spiel konzentrieren.(Bild: Andreas Tröster)

Westligist Bischofshofen hat die große Baustelle auf der Trainerposition geschlossen. Die Pongauer greifen dabei auf einen in der Liga nicht unbekannten Mann zurück.

Die Westliga-Kicker des Bischofshofener SK hören künftig auf das Kommando von Sean Caldwell. Der 35-jährige Ire war zuletzt für Kitzbühel an der Seitenlinie. Zuvor agierte er bereits als Nachwuchscoach in Saalfelden. 

Spielerduo übernahm Trainer-Agenden
Nach der Trennung von Thomas Schnöll im Spätsommer sprangen Jekabs Lagungs und Oleks Safonov als Spielertrainer ein. Das Duo kann sich fortan wieder voll und ganz auf die Aufgaben auf dem Platz konzentrieren. 

Der BSK 1933 hat sich bewusst Zeit genommen und mehrere Gespräche geführt, um in einem Frühjahr, in dem es vor allem um die Ausrichtung für eine neue Liga geht.

Patrick REITER, Bischofshofener SK

„Der BSK 1933 hat sich bewusst Zeit genommen und mehrere Gespräche geführt, um in einem Frühjahr, in dem es vor allem um die Ausrichtung für eine neue Liga geht, den richtigen Impuls zu setzen. Sean Caldwell hat von Beginn an eine hohe Detailkenntnis unserer Mannschaft gezeigt und eine klare Vorstellung davon mitgebracht, wie bestehende Potenziale in Struktur, Spielidee und Philosophie gezielt weiterentwickelt werden können. Das hat uns überzeugt“, sagte Klubchef Patrick Reiter.

Die Zusammenarbeit ist vorerst bis Sommer vorgesehen. 

