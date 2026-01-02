Westligist hat einen neuen Cheftrainer

„Der BSK 1933 hat sich bewusst Zeit genommen und mehrere Gespräche geführt, um in einem Frühjahr, in dem es vor allem um die Ausrichtung für eine neue Liga geht, den richtigen Impuls zu setzen. Sean Caldwell hat von Beginn an eine hohe Detailkenntnis unserer Mannschaft gezeigt und eine klare Vorstellung davon mitgebracht, wie bestehende Potenziale in Struktur, Spielidee und Philosophie gezielt weiterentwickelt werden können. Das hat uns überzeugt“, sagte Klubchef Patrick Reiter.