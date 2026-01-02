Westligist hat einen neuen Cheftrainer

Westligist Bischofshofen hat die große Baustelle auf der Trainerposition geschlossen. Die Pongauer greifen dabei auf einen in der Liga nicht unbekannten Mann zurück.
Die Westliga-Kicker des Bischofshofener SK hören künftig auf das Kommando von Sean Caldwell. Der 35-jährige Ire war zuletzt für Kitzbühel an der Seitenlinie. Zuvor agierte er bereits als Nachwuchscoach in Saalfelden.
Spielerduo übernahm Trainer-Agenden
Nach der Trennung von Thomas Schnöll im Spätsommer sprangen Jekabs Lagungs und Oleks Safonov als Spielertrainer ein. Das Duo kann sich fortan wieder voll und ganz auf die Aufgaben auf dem Platz konzentrieren.
Der BSK 1933 hat sich bewusst Zeit genommen und mehrere Gespräche geführt, um in einem Frühjahr, in dem es vor allem um die Ausrichtung für eine neue Liga geht.
Patrick REITER, Bischofshofener SK
Bild: Andreas Tröster
„Der BSK 1933 hat sich bewusst Zeit genommen und mehrere Gespräche geführt, um in einem Frühjahr, in dem es vor allem um die Ausrichtung für eine neue Liga geht, den richtigen Impuls zu setzen. Sean Caldwell hat von Beginn an eine hohe Detailkenntnis unserer Mannschaft gezeigt und eine klare Vorstellung davon mitgebracht, wie bestehende Potenziale in Struktur, Spielidee und Philosophie gezielt weiterentwickelt werden können. Das hat uns überzeugt“, sagte Klubchef Patrick Reiter.
Die Zusammenarbeit ist vorerst bis Sommer vorgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.