Die Favoriten mussten sich hinten anstellen

Bereits der erste Tag beim Salzburger Stier bot alles, was das Fußballer-Herz begehrt. Da bekam sogar der eine oder andere routinierte Kicker Gänsehaut. Platz eins in den jeweiligen Gruppen ging nicht an die Teams, die man dort vielleicht erwartete. Spannende Konstellation in Gruppe C.
Der Fußball verbindet Kontinente, ohne ein einziges Wort zu sprechen“, lautet ein bekanntes Sprichwort über die schönste Nebensache der Welt. In solchen Dimensionen ist der Salzburger Stier vielleicht nicht unterwegs, aber das Hallenturnier verbindet zumindest das ganze Salzburger Land. Das machte auch die 43. Auflage des Hallenkick-Klassikers bereits am ersten Turnier-Tag deutlich.
Für uns Kicker ist es einfach jedes Jahr ein Highlight, ich würde auch noch mit 45 Jahren mitspielen, wenn mich jemand lässt
Elvis Ozegovic
Bandenzauber vom Feinsten, vermeintliche Kleine, die die Großen zumindest ärgern konnten und eine volle Halle, die bei jeder Partie mitgeht – das ließ sich freilich auch Team-Goalie Alex Schlager nicht entgehen. „Es ist einfach unglaublich, was hier schon am ersten Tag los ist. Für uns Kicker ist es einfach jedes Jahr ein Highlight, ich würde auch noch mit 45 Jahren mitspielen, wenn mich jemand lässt“, bekam Unterhaus-Urgestein Elvis Ozegovic das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Und das, obwohl er eine Verletzung noch nicht auskuriert hat. „Beim Stier dabei zu sein, wollte ich mir nicht nehmen lassen“, grinste der 35-Jährige. Und das hat sich auch ausgezahlt! Ozegovic beendete die Vorrunde mit dem HSV Wals auf Platz eins in Gruppe A. Im entscheidenden dritten Spiel bezwangen die Flachgauer Vorjahressieger Siezenheim – als Gruppenzweiter ebenfalls weiter – mit 4:2. „Damit konnten wir nicht rechnen, jetzt wäre es natürlich auch cool, wenn wir am Finaltag noch dabei sind.“
Spannend wurde es in Gruppe C. Anthering, Bürmoos und Obertrum hatten am Ende sechs Punkte, aufgrund des besseren Torverhältnisses in den direkten Duellen holten sich Letztgenannte Rang eins. Auch in Gruppe B musste sich der vermeintliche Favorit hinten anstellen. Oberalm bezwang Grödig zum Auftakt und holte sich letztendlich den Gruppensieg.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.