Die Favoriten mussten sich hinten anstellen

Bandenzauber vom Feinsten, vermeintliche Kleine, die die Großen zumindest ärgern konnten und eine volle Halle, die bei jeder Partie mitgeht – das ließ sich freilich auch Team-Goalie Alex Schlager nicht entgehen. „Es ist einfach unglaublich, was hier schon am ersten Tag los ist. Für uns Kicker ist es einfach jedes Jahr ein Highlight, ich würde auch noch mit 45 Jahren mitspielen, wenn mich jemand lässt“, bekam Unterhaus-Urgestein Elvis Ozegovic das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Und das, obwohl er eine Verletzung noch nicht auskuriert hat. „Beim Stier dabei zu sein, wollte ich mir nicht nehmen lassen“, grinste der 35-Jährige. Und das hat sich auch ausgezahlt! Ozegovic beendete die Vorrunde mit dem HSV Wals auf Platz eins in Gruppe A. Im entscheidenden dritten Spiel bezwangen die Flachgauer Vorjahressieger Siezenheim – als Gruppenzweiter ebenfalls weiter – mit 4:2. „Damit konnten wir nicht rechnen, jetzt wäre es natürlich auch cool, wenn wir am Finaltag noch dabei sind.“