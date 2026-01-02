Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Stier

Die Favoriten mussten sich hinten anstellen

Salzburg
02.01.2026 23:00
Oberalm (li.) und Anthering holten sechs Punkte.
Oberalm (li.) und Anthering holten sechs Punkte.(Bild: Sepp Kühnhold)

Bereits der erste Tag beim Salzburger Stier bot alles, was das Fußballer-Herz begehrt. Da bekam sogar der eine oder andere routinierte Kicker Gänsehaut. Platz eins in den jeweiligen Gruppen ging nicht an die Teams, die man dort vielleicht erwartete. Spannende Konstellation in Gruppe C.

0 Kommentare

Der Fußball verbindet Kontinente, ohne ein einziges Wort zu sprechen“, lautet ein bekanntes Sprichwort über die schönste Nebensache der Welt. In solchen Dimensionen ist der Salzburger Stier vielleicht nicht unterwegs, aber das Hallenturnier verbindet zumindest das ganze Salzburger Land. Das machte auch die 43. Auflage des Hallenkick-Klassikers bereits am ersten Turnier-Tag deutlich.

Zitat Icon

Für uns Kicker ist es einfach jedes Jahr ein Highlight, ich würde auch noch mit 45 Jahren mitspielen, wenn mich jemand lässt

Elvis Ozegovic

Bandenzauber vom Feinsten, vermeintliche Kleine, die die Großen zumindest ärgern konnten und eine volle Halle, die bei jeder Partie mitgeht – das ließ sich freilich auch Team-Goalie Alex Schlager nicht entgehen. „Es ist einfach unglaublich, was hier schon am ersten Tag los ist. Für uns Kicker ist es einfach jedes Jahr ein Highlight, ich würde auch noch mit 45 Jahren mitspielen, wenn mich jemand lässt“, bekam Unterhaus-Urgestein Elvis Ozegovic das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Und das, obwohl er eine Verletzung noch nicht auskuriert hat. „Beim Stier dabei zu sein, wollte ich mir nicht nehmen lassen“, grinste der 35-Jährige. Und das hat sich auch ausgezahlt! Ozegovic beendete die Vorrunde mit dem HSV Wals auf Platz eins in Gruppe A. Im entscheidenden dritten Spiel bezwangen die Flachgauer Vorjahressieger Siezenheim – als Gruppenzweiter ebenfalls weiter – mit 4:2. „Damit konnten wir nicht rechnen, jetzt wäre es natürlich auch cool, wenn wir am Finaltag noch dabei sind.“

Lesen Sie auch:
Jekabs Laguns kann sich künftig wieder mehr auf das Spiel konzentrieren.
Bis Sommer
Westligist hat einen neuen Cheftrainer
02.01.2026

Spannend wurde es in Gruppe C. Anthering, Bürmoos und Obertrum hatten am Ende sechs Punkte, aufgrund des besseren Torverhältnisses in den direkten Duellen holten sich Letztgenannte Rang eins. Auch in Gruppe B musste sich der vermeintliche Favorit hinten anstellen. Oberalm bezwang Grödig zum Auftakt und holte sich letztendlich den Gruppensieg.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
298.662 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
196.527 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
195.399 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf