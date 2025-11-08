Salzburger darf über Goldmedaille jubeln

Großer Erfolg für Nikolas Roidmayer bei der Weltmeisterschaft im Küstenrudern in Antalya (Tur). Der Salzburger gewann im Junioren-Mixed gemeinsam mit seiner oberösterreichischen Partnerin Caroline Schwendinger die Gold-Medaille.
Mit der siebtbesten Vorlaufszeit zog das Duo ins Achtelfinale ein und wurde im Anschluss immer stärker. Nach Siegen gegen Italien, Spanien und Ukraine trafen die beiden im Finale auf das deutsche Team.
Dieses gewannen die Österreicher dann mit einer Zeit von 2:27,92 und drei Sekunden Vorsprung auf ihre Konkurrenten. So durften Roidmayer und Schwendinger über die Goldmedaille jubeln.
