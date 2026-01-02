Vorteilswelt
Randvoll unterwegs

Lenker verursacht mit über zwei Promille Unfall

Salzburg
02.01.2026 10:30
Verletzt wurde beim Alko-Crash in Bad Gastein niemand.
Verletzt wurde beim Alko-Crash in Bad Gastein niemand.(Bild: FF Bad Gastein)

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag ereignete sich in Bad Gastein (Salzburg) ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der einheimische Lenker hatte dabei ordentlich was im Tank.

Ein 27-jähriger Mann aus dem Pongau kam dabei mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Elektrokasten sowie die Leitschiene neben der Straße.

Wie die Polizei mitteilt, blieb es bei dem Unfall bei Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein durchgeführter Alkotest verlief jedoch positiv: Der Lenker wies einen satten Alkoholwert von 2,16 Promille auf.

In der Folge wurde dem 27-Jährigen die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Polizei kassiert Führerschein ein
Der entstandene Sachschaden wird als erheblich bezeichnet. Der alkoholisierte Lenker wird angezeigt.

