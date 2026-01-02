Mann vergisst Joint bei Polizeikontrolle

In Deutschland ist Cannabis zwar legal, aber dennoch bekam ein 29-jähriger Rumäne wegen eines Joints Ärger mit der Polizei. Die Beamten kontrollierten den Mann am Neujahrstag an der Autobahnraststätte in Piding im grenznahen Bayern.
Er war in Richtung Salzburg unterwegs und genau das wurde ihm zum Verhängnis. Denn er hatte bei der Durchsuchung einen Joint in der Jackentasche. Prinzipiell kein Problem mehr in Bayern, Cannabis ist dort legal.
Nur: Dadurch, dass er eindeutig in Richtung Österreich fuhr und es keine Abfahrt in Richtung Bayern mehr gab, wurde das von dem Beamten als illegale Ausfuhr von Drogen gewertet.
Pech für den Fahrer: Er gab an, den Joint schlicht vergessen zu haben. Das Rauschmittel wurde von der Polizei sichergestellt. Weil der Mann aber keine Drogen konsumiert hatte, durfte er weiter fahren. Er bekommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.
