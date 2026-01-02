Rekordbilanz: Volle Gassen, klingelnde Kassen

Gesamtbudget für Christkindlmarkt knapp zwei Millionen Euro

Mehr als 1000 Mitwirkende – darunter Chöre, Turmbläser, das Christkind, Krampusse und Perchten – prägten das vielfältige Programm. Das Gesamtbudget für Christkindlmarkt, Eislaufplatz, Jahreswechsel, Rahmenprogramme und Infrastruktur belief sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Allein rund 150.000 Euro flossen in das zweitägige Silvesterprogramm mit Programmpunkten aus dem gesamten Bundesland sowie drei Konzerten.