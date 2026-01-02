Vorteilswelt
Rekordbilanz: Volle Gassen, klingelnde Kassen

Salzburg
02.01.2026 15:00
So gut besucht wie noch nie: Der Salzburger Christkindlmarkt.
So gut besucht wie noch nie: Der Salzburger Christkindlmarkt.(Bild: Andreas Tröster)

Der Salzburger Christkindlmarkt schrieb Rekordzahlen: Mit rund zwei Millionen Besuchern der 51. Christkindlmarkt nun mit einem absoluten Rekordergebnis zu Ende. So viele Menschen wie noch nie zuvor strömten in der heurigen Saison auf den Dom- und Residenzplatz und sorgten für klingelnde Kassen.

Als wahrer Besuchermagnet erwies sich neben der unvergleichlichen Kulisse der Salzburger Altstadt vor allem das überwiegend trockene Winterwetter. Besonders an den Wochenenden, rund um die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel, herrschte dichtes Gedränge zwischen den festlich geschmückten Marktständen.

Die Standler zeigen sich nach dem Ende des Salzburger Adventmarkts hochzufrieden. Sie berichten von einer ausgezeichneten Stimmung und einer auffallend hohen Verweildauer der Gäste. Auch das umfangreiche Brauchtumsprogramm kam bestens an: Rund 100 kulturelle Veranstaltungen sorgten während der Marktzeit für festliche Höhepunkte.

Gesamtbudget für Christkindlmarkt knapp zwei Millionen Euro
Mehr als 1000 Mitwirkende – darunter Chöre, Turmbläser, das Christkind, Krampusse und Perchten – prägten das vielfältige Programm. Das Gesamtbudget für Christkindlmarkt, Eislaufplatz, Jahreswechsel, Rahmenprogramme und Infrastruktur belief sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Allein rund 150.000 Euro flossen in das zweitägige Silvesterprogramm mit Programmpunkten aus dem gesamten Bundesland sowie drei Konzerten.

Der Salzburger Christkindlmarkt lebt vom Engagement vieler Menschen im Hintergrund.

Wolfgang HAIDER, Christkindlmarkt-Obmann

Auch Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider zieht positiv Bilanz: „Der Salzburger Christkindlmarkt lebt vom Engagement vieler Menschen im Hintergrund. Ohne diesen Einsatz wäre eine Veranstaltung in dieser Qualität und Größenordnung nicht möglich.“

