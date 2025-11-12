Sogar Mikl-Leitner legt Mahrer Rücktritt nahe

Sie habe in den letzten Tagen zahllose Gespräche geführt. „Auch mit hunderten Landsleuten, die mich im Laufe des Sonntags beim Tag der offenen Tür in meinem Büro besucht haben, um mit mir zu reden. Und wenn Sie mich fragen, was unsere Landsleute in Niederösterreich dazu sagen, dann kann ich nur sagen: Das ist ein Frontalschaden“, so die Landeschefin.