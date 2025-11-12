Vorteilswelt
Druck steigt

Sogar Mikl-Leitner legt Mahrer Rücktritt nahe

Innenpolitik
12.11.2025 12:39

Der versuchte Befreiungsschlag von WKO-Chef Harald Mahrer ist nicht gelungen. Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wagt sich als erste hochrangige ÖVP-Politikerin mit Kritik an Mahrer in die Öffentlichkeit. Sie legt ihm im Gespräch mit der „Krone“ indirekt den Rücktritt nahe.

Die Entscheidung über Mahrers Funktion als WKÖ-Präsident werde nicht in St. Pölten zu treffen sein. Aber sie gehe davon aus, „dass in Wien die richtigen Schlüsse im Sinne der Wirtschaft gezogen werden“, so Mikl-Leitner auf Anfrage. „Das ist wichtig, denn unsere Betriebe brauchen eine starke und vor allem glaubwürdige Wirtschaftsvertretung.“

„Das ist ein Frontalschaden“
„Der Unmut ist mehr als groß – gerade auch bei unseren großteils ehrenamtlichen Funktionären. Darum ist auch die offene Diskussion innerhalb der Wirtschaftskammer mehr als verständlich“, so Mikl-Leitner. 

Harald Mahrer führt seit Tagen einen Abwehrkampf
Harald Mahrer führt seit Tagen einen Abwehrkampf(Bild: Jöchl Martin)
Die Landeshauptfrau spricht deutliche Worte.
Die Landeshauptfrau spricht deutliche Worte.(Bild: Imre Antal)

Sie habe in den letzten Tagen zahllose Gespräche geführt. „Auch mit hunderten Landsleuten, die mich im Laufe des Sonntags beim Tag der offenen Tür in meinem Büro besucht haben, um mit mir zu reden. Und wenn Sie mich fragen, was unsere Landsleute in Niederösterreich dazu sagen, dann kann ich nur sagen: Das ist ein Frontalschaden“, so die Landeschefin.

Auch Oberösterreichs mächtiger ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer schließt sich der Kritik an. „Das Vertrauen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer ist erschüttert. Die Wirtschaftskammer ist nun gefordert, dieses Vertrauen rasch zurückzugewinnen. Mit wem an der Spitze, haben die Gremien in der Wirtschaftskammer oder Harald Mahrer selbst zu entscheiden“, erklärt er der „Krone“.

Zuletzt war auch Kritik aufgekommen, weil Mahrer als OeNB-Präsident 88.000 Euro pro Jahr zusätzlich zu seinem Gehalt als WKÖ-Präsident erhielt. Mahrer hatte daraufhin angekündigt, seine Position in der Nationalbank „zeitnah“ abzugeben. 

Kommentare

