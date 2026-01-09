Kamin kaputt: Kinder erlitten Rauchgasvergiftung

Am Vorfallsort wurde der Vater der Kinder (43) angetroffen. Er gab an, dass die Heizung ausgefallen sei und deshalb im offenen Kamin eingeheizt wurde. Die Beamten stellten als Brandentstehungsort tatsächlich einen offenen Kamin fest, der offenbar massiv mit Briketts beheizt worden war. Der Rauch zog jedoch nicht durch den Kamin ab, sondern verbreitete sich in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Haus.