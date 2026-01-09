Kamin kaputt: Kinder erlitten Rauchgasvergiftung

Mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung wurden zwei Buben (8 und 9 Jahre) am Donnerstag ins LKH Graz gebracht. Der Vater hatte im offenen Kamin ein Feuer gemacht – der Rauch zog jedoch nicht ab.
Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Rettung, der Feuerwehr und der Polizei zu einem Einfamilienhaus in Judendorf (Bezirk Graz-Umgebung) beordert. Dort waren aus einem offenen Kamin starke Rauchgase ausgetreten. Zwei Buben im Alter von acht und neun Jahren mussten von der Rettung versorgt und gemeinsam mit der 46-jährigen Mutter in das LKH Graz eingeliefert werden. Die beiden Buben dürften eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten haben.
Am Vorfallsort wurde der Vater der Kinder (43) angetroffen. Er gab an, dass die Heizung ausgefallen sei und deshalb im offenen Kamin eingeheizt wurde. Die Beamten stellten als Brandentstehungsort tatsächlich einen offenen Kamin fest, der offenbar massiv mit Briketts beheizt worden war. Der Rauch zog jedoch nicht durch den Kamin ab, sondern verbreitete sich in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Haus.
