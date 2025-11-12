Penis abgeschnitten: „Ich wollte ihm Gutes tun!“

Er wirkt völlig harmlos, war bis zur Verhaftung bei seinen Nachbarn und Bekannten ein beliebter und freundlicher Zeitgenosse. Doch der Wahlkärntner hat eine sehr dunkle Seite: Er entfernt Körperteile, legt sie ein und bewahrt sie auf. „Ich bin aber nicht gefährlich“, beharrt der Mann. Aber was macht man mit ihm?