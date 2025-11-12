Penis abgeschnitten: „Ich wollte ihm Gutes tun!“

Er wirkt völlig harmlos, war bis zur Verhaftung bei seinen Nachbarn und Bekannten ein beliebter und freundlicher Zeitgenosse. Doch der Wahlkärntner hat eine sehr dunkle Seite: Er entfernt Körperteile, legt sie ein und bewahrt sie auf. „Ich bin aber nicht gefährlich“, beharrt der Mann. Aber was macht man mit ihm?
Es gibt Prozesse am Klagenfurter Landesgericht, die alle Beteiligten gleichermaßen rat- wie fassungslos zurücklassen. Wie jener gegen einen 39-Jährigen aus dem Lavanttal, der geholfen hatte, einem anderen Mann den Penis abzutrennen.
