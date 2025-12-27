Mann (53) besuchte Polizei und zeigte Mittelfinger

Stark alkoholisiert war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, als er am Stefanitag die Polizeiinspektion in der Bezirkshauptstadt betrat – er wollte sich nach dem Ermittlungsstand eines ihn betreffenden Aktes erkundigen. Die Antwort der Beamten dürfte für ihn allerdings nicht zufriedenstellend gewesen sein, denn beim Verlassen der Dienststelle zeigte er ihnen den Mittelfinger.