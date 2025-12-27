Vorteilswelt
„Schwer alkoholisiert“

Mann (53) besuchte Polizei und zeigte Mittelfinger

Kärnten
27.12.2025 16:42
(Bild: sos)

Überraschenden Besuch haben die Polizisten der Inspektion Feldkirchen (Kärnten) bekommen: Ein Betrunkener wollte sich über einen Akt informieren, zeigte dann den Mittelfinger, schimpfte und verletzte sogar einen Beamten!

Stark alkoholisiert war ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, als er am Stefanitag die Polizeiinspektion in der Bezirkshauptstadt betrat – er wollte sich nach dem Ermittlungsstand eines ihn betreffenden Aktes erkundigen. Die Antwort der Beamten dürfte für ihn allerdings nicht zufriedenstellend gewesen sein, denn beim Verlassen der Dienststelle zeigte er ihnen den Mittelfinger.

Das sei laut Polizei eine „eine Geste, welche eine Verwaltungsübertretung darstellt“. Deshalb folgten zwei Beamte dem Mann und informierten ihn über die Verwaltungsübertretung bzw. die Anzeigeerstattung. Dann wurde es immer schlimmer: Der Mann begann, die Beamten zu beleidigen und zu beschimpfen, außerdem verhielt er sich „äußerst aggressiv“.

Alkoholisierter Mann verletzte Polizisten
Mehrmals mussten die Polizisten den Betrunkenen auffordern, sich zu beruhigen – sie drohten ihm auch mit einer Festnahme. Und weil er sich nicht beruhigte, wurde er schließlich tatsächlich festgenommen. Im Zuge dessen ging seine Schimpferei weiter, er bedrohte die Beamten auch.

Einer der Polizisten wurde bei der Festnahme sogar verletzt – so sehr, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der 53-Jährige wird nun der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen wegen diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Kärnten

