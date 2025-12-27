Plastikmüll wird nach Feiertagen seltener abgeholt

Das Weihnachtsfest ist vorüber und die Geschenke sind ausgepackt. Und was davon übrig bleibt, sind Unmengen an Verpackungsmüll. Daher sind oft überfüllte Müllinseln das traurige Resultat der Festtage. Auch zahlreiche Gelbe Säcke stapeln sich rund um Weihnachten und Silvester bei den Müllinseln und in den privaten Haushalten. Und an diesem Bild dürfte sich auch mit dem Jahreswechsel nicht viel ändern.