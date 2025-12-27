Plastikmüll wird nach Feiertagen seltener abgeholt

Aufgrund des neuen Pfandsystems für Plastikflaschen ändert die Stadtgemeinde Wolfsberg nun das Abholintervall.
Das Weihnachtsfest ist vorüber und die Geschenke sind ausgepackt. Und was davon übrig bleibt, sind Unmengen an Verpackungsmüll. Daher sind oft überfüllte Müllinseln das traurige Resultat der Festtage. Auch zahlreiche Gelbe Säcke stapeln sich rund um Weihnachten und Silvester bei den Müllinseln und in den privaten Haushalten. Und an diesem Bild dürfte sich auch mit dem Jahreswechsel nicht viel ändern.
Müllabfuhr kommt seltener
Denn ab 1. Jänner müssen Wolfsberger ihren Müll zwei Wochen länger zu Hause lagern, denn das Abholintervall vom Gelben Sack wird von vier auf sechs Wochen verlängert. Grund für die neue Regelung ist laut der Stadt das neue österreichweit gültige Pfandsystem für Plastikflaschen. „Durch das neue Einwegpfand landet deutlich weniger Verpackungsmüll im Gelben Sack“, heißt es aus dem Wolfsberger Rathaus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.