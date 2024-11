Nikolo bringt die U2: „Endlich, freue mich sehr!“

Wiederöffnung wurde zweimal verschoben

Bei einer Probefahrt in der Station Volkstheater verlautbarte Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Freitag die frohe Kunde: „Ja, es hat länger gedauert. Ein Danke an die Wiener, dass sie so viel Geduld hatten.“ Denn eigentlich hätte die U2 bereits im Herbst 2023 wieder durchgehend fahren sollen, doch es kam zu Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Unvorhersehbare bautechnische Herausforderungen und „Überraschungen“ seien Schuld gewesen, heißt es. Neben einem Mammut-Stoßzahn wurde auch ein undokumentierter Kanal entdeckt.