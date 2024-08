U2xU5: Zwei Jahre später und 300 Millionen teurer!

Dass trotz des großen Ausbaus die U5 die letzte neue U-Bahn in Wien sein wird, kündigte Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl bereits im April 2024 an. „Ich setze in Zukunft auf Straßenbahnen, weil man sich fragen muss, wie umweltverträglich die U-Bahn ist. Stichwort Tiefbau und CO2. Die U5 wird daher die letzte U-Bahn sein“, so Reinagl. Ob sie damals wohl schon von den unterirdischen Problemen gewusst hat?