Die U2 fährt wieder: Ein Weihnachtswunder!

Heuer musste sich der Nikolo besonders schwer abschleppen, denn er hatte ein ganz besonderes Geschenk für die Wiener dabei: In seinem schweren Sack befand sich neben Schokolade und Nüsse auch die Wiedereröffnung der U2-Stammstrecke. Für die Wiener Linien war es nach den vergangenen Monaten sogar „das beste Comeback des Jahres“. So war es Freitagfrüh auch auf den digitalen Anzeigentafeln in den Stationen der lila Linie zu lesen.