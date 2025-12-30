Bei Böllern, Raketen und Co Hausverstand einsetzen

Bei Veranstaltungen stehen zunächst die Veranstalter in der Pflicht, für adäquate Sicherheitsmaßnahmen bei ihren Events zu sorgen, informiert die Polizei. Bei Sicherheitskonzepten steht die Polizei beratend zur Seite. Das Zünden von Feuerwerk gehört für viele Menschen zum traditionellen Jahreswechsel. Allerdings gibt es klare Regeln. „Wer diese Regeln missachtet, begeht nicht nur eine strafbare Handlung, sondern gefährdet sich und andere, wie mehrere teils schwer verletzte Personen jährlich zeigen“, erklärt die Polizei.