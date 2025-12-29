Werkraum Bregenzerwald sichert baukulturelles Erbe

Die Mitglieder sind mittelständische, in der Regel familiengeführte Unternehmen, manche mit einer reichen Tradition. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk in der Region zu stärken und für kommende Generationen zu erhalten. Seit 2013 dient das von Architekt Peter Zumthor geplante Werkraum-Haus in Andelsbuch als zentrale Anlaufstelle und Erlebnis-Ort für Handwerker und Besucher. Die Finanzierung ruht auf drei Säulen: den Mitgliedsbeiträgen und dem ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder, privaten Förderern und Sponsoren sowie der öffentlichen Hand mit der Regio, den Gemeinden des Bregenzerwaldes und dem Land.