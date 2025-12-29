Werkraum Bregenzerwald sichert baukulturelles Erbe

Das Land Vorarlberg hat für das Jahr 2026 eine Finanzspritze von 160.000 Euro für den Werkraum Bregenzerwald in Andelsbuch beschlossen. Die Handwerker-Vereinigung ist ein wesentlicher Player in Vorarlbergs Unternehmenskultur.
Der Werkraum Bregenzerwald ist ein Anziehungspunkt für Touristen, die sich für Handwerk und Baukultur Vorarlbergs interessieren – wechselnde Ausstellungen geben Einblicke in die unterschiedlichsten Aspekte dieses spannenden Felds. Um die Arbeit des Vereins weiter zu sichern, hat das Land für das Jahr 2026 eine Förderung von 160.000 Euro beschlossen. „Das Handwerk ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur und Identität. Der Werkraum Bregenzerwald trägt dazu bei, dieses wertvolle Erbe zu bewahren und weiterzuentwickeln“, sagte Landesrat Marco Tittler zur Förderentscheidung.
Knapp 100 Mitgliedsbetriebe
Der Verein Werkraum Bregenzerwald besteht seit 1999 und umfasst aktuell knapp 100 Mitgliedsbetriebe. Gut 40 Prozent der Betriebe sind aus holzverarbeitenden Branchen. Knapp 60 Prozent kommen aus dem Baugewerbe und Bauhandwerk, sind Sanitär- und Elektrounternehmen oder verarbeiten Glas, Metall, Textil, Leder und Stein. Garten- und Landschaftsbau, Goldschmiede, Lebensmittelhandwerk, Grafikdesign und andere Dienstleistungsunternehmen runden das breite berufliche Spektrum im Handwerk ab.
Die Mitglieder sind mittelständische, in der Regel familiengeführte Unternehmen, manche mit einer reichen Tradition. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, das Handwerk in der Region zu stärken und für kommende Generationen zu erhalten. Seit 2013 dient das von Architekt Peter Zumthor geplante Werkraum-Haus in Andelsbuch als zentrale Anlaufstelle und Erlebnis-Ort für Handwerker und Besucher. Die Finanzierung ruht auf drei Säulen: den Mitgliedsbeiträgen und dem ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder, privaten Förderern und Sponsoren sowie der öffentlichen Hand mit der Regio, den Gemeinden des Bregenzerwaldes und dem Land.
