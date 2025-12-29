Dosenfisch aus Vorarlberger Kellerabteilen geklaut

Ein an ADHS leidender Österreicher musste sich wegen diverser Einbruchsdiebstähle in Vorarlberg bei Gericht verantworten. Der 22-Jährige habe die Taten im Zuge von Panikattacken begangen, weil er mit seinen Lebensumständen überfordert gewesen sei.
Vergangenen Oktober hatte der Arbeitslose in einer Dornbirner Firma den Tresor aufgebrochen und daraus Hauptschlüssel zu verschiedenen Wohnanlagen gestohlen. Im Laufe des Monats verschaffte er sich so mehrmals Zugang zu Kellerabteilen, aus denen er alles mitnahm, was für ihn von Nutzen schien.
Angefangen von ein paar Dosen Thunfisch in pikanter Soße und Ravioli, bis hin zu Schnürsenkel und Verlängerungskabel war der Schaden mit knapp 300 Euro zwar nur gering. Doch für den im Kaplan-Bonetti-Heim wohnhaften Einbrecher hatte die Sache nicht nur eine Untersuchungshaft zur Folge, sondern auch ein gerichtliches Nachspiel mit dem Ergebnis einer weiteren Vorstrafe.
Als ich dann auch noch erfuhr, dass ich Vater werde, geriet ich in Panik.
Der Angeklagte
„Blödsinnige Einbrüche“
Im Prozess am Landesgericht Feldkirch bekannte sich der 22-Jährige zu seinen „blödsinnigen Einbrüchen“ auch umgehend geständig. Der Richterin erklärt er sein Handeln so: „Es hatte Schwierigkeiten in meiner Familie gegeben.“ Da habe er sich eine Unterkunft suchen müssen und Zuflucht im Kaplan-Bonetti-Haus gefunden. Nachdem er auch noch seinen Job verloren hatte, seien die Probleme immer mehr geworden. „Als ich dann auch noch erfuhr, dass ich Vater werde, geriet ich in Panik, weil ich nicht wusste, wie ich das finanziell schaffen soll.“
Schaden wiedergutmachen
Dass man mit Dosenfisch und Ravioli im Leben nicht weiterkommt, sieht der Einbrecher mittlerweile ein. Den Schaden will er jedenfalls wiedergutmachen – sobald er eine Arbeitsstelle hat. Das rechtskräftige Urteil lautet 18 Monate Haft, davon zwölf Monate auf Bewährung.
