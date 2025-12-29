Dosenfisch aus Vorarlberger Kellerabteilen geklaut

„Blödsinnige Einbrüche“

Im Prozess am Landesgericht Feldkirch bekannte sich der 22-Jährige zu seinen „blödsinnigen Einbrüchen“ auch umgehend geständig. Der Richterin erklärt er sein Handeln so: „Es hatte Schwierigkeiten in meiner Familie gegeben.“ Da habe er sich eine Unterkunft suchen müssen und Zuflucht im Kaplan-Bonetti-Haus gefunden. Nachdem er auch noch seinen Job verloren hatte, seien die Probleme immer mehr geworden. „Als ich dann auch noch erfuhr, dass ich Vater werde, geriet ich in Panik, weil ich nicht wusste, wie ich das finanziell schaffen soll.“

Schaden wiedergutmachen

Dass man mit Dosenfisch und Ravioli im Leben nicht weiterkommt, sieht der Einbrecher mittlerweile ein. Den Schaden will er jedenfalls wiedergutmachen – sobald er eine Arbeitsstelle hat. Das rechtskräftige Urteil lautet 18 Monate Haft, davon zwölf Monate auf Bewährung.