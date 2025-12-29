Eine Woche Erholung für pflegende Angehörige

Wer zu Hause Angehörige pflegt, übernimmt eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe, die meist auch kräftezehrend ist. Daher gibt es in Vorarlberg ein ganz besonderes Angebot für pflegende Angehörige.
Wer zu Hause Angehörige pflegt, übernimmt eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Meist sind es Frauen, die diese Verantwortung tragen. Der Pflegealltag fordert nicht nur körperlich und emotional enormen Einsatz, sondern bedeutet häufig auch Einschränkungen im Arbeitsleben und in der persönlichen Entfaltung. Die Initiative „Hilfe für die Helfenden“ der Arbeiterkammer Vorarlberg, den Krankenversicherungsträgern ÖGK, SVS, BVAEB und dem Land Vorarlberg ermöglicht pflegenden Angehörigen eine Woche Erholung im Gesundhotel Bad Reuthe – mit Fokus auf körperliche und seelische Regeneration.
300 Menschen nutzen die Gelegenheit
Wie schon im Vorjahr waren auch 2025 wieder alle 15 Wochen ausgebucht. 300 Menschen nutzten die Gelegenheit für eine wohlverdiente Pause vom Pflegealltag. Für das kommende Jahr sind alle 15 Termine bereits fixiert. Interessierte können sich über den Info-Folder oder direkt online registrieren: https://vbg.arbeiterkammer.at/helfende. Auf der Website sind auch alle Details und Teilnahmevoraussetzungen zu finden. Das Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, die bei der ÖGK, SVS oder BVAEB versichert sind.
