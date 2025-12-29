Eine Woche Erholung für pflegende Angehörige

300 Menschen nutzen die Gelegenheit

Wie schon im Vorjahr waren auch 2025 wieder alle 15 Wochen ausgebucht. 300 Menschen nutzten die Gelegenheit für eine wohlverdiente Pause vom Pflegealltag. Für das kommende Jahr sind alle 15 Termine bereits fixiert. Interessierte können sich über den Info-Folder oder direkt online registrieren: https://vbg.arbeiterkammer.at/helfende. Auf der Website sind auch alle Details und Teilnahmevoraussetzungen zu finden. Das Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, die bei der ÖGK, SVS oder BVAEB versichert sind.