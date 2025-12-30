Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pflegelehre

Hauskrankenpflege in Ausbildungsweg aufgenommen

Vorarlberg
30.12.2025 14:20
Die Pflegelehre kommt in Vorarlberg sehr gut an.
Die Pflegelehre kommt in Vorarlberg sehr gut an.(Bild: ALEXANDRA_SERRA)

Die Pflegelehre in Vorarlberg stellt sich breiter auf, ab dem kommenden Jahr wird auch die Hauskrankenpflege aufgenommen – als Ergänzung zu Akut- und Langzeitpflege. 

0 Kommentare

Das neue Jahr bringt in Sachen Pflegelehre Neuerungen: Neben Akutpflege und Langzeitpflege wird künftig auch die Hauskrankenpflege als Ausbildungssetting zur Verfügung stehen. Damit ist die Pflegelehre erstmals in allen zentralen Versorgungsbereichen verankert. Als Ausbildungsbetrieb dient ab 2026 die Hauskrankenpflege Bregenz, weitere Ausbildungsbetriebe sollen folgen. Das Land Vorarlberg und die Wirtschaftskammer arbeiten daran, den Ausbau der Ausbildungsbetriebe fortzusetzen.

Die Pflegelehre wurde im Herbst 2023 in Vorarlberg eingeführt und richtet sich an Jugendliche nach Abschluss der allgemeinen Schulpflicht. Sie umfasst zwei Ausbildungswege. Einerseits die dreijährige Lehre zur Pflegeassistenz (PA), andererseits die vierjährige Lehre zur Pflegefachassistenz (PFA).

Hohe Nachfrage
80 Prozent der Ausbildungszeit verbringen die Lehrlinge in den Betrieben, 20 Prozent in der Berufsschule Feldkirch. Aktuell befinden sich 40 Lehrlinge in Ausbildung. Die Nachfrage ist hoch: Auf eine Lehrstelle kommen derzeit rund fünf Bewerber und Bewerberinnen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / -2°
Symbol bedeckt
Bludenz
-5° / -1°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 1°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-4° / -0°
Symbol bedeckt

krone.tv

Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
195.504 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
99.833 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
86.491 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Vorarlberg
Pflegelehre
Hauskrankenpflege in Ausbildungsweg aufgenommen
Änderungen geplant
Feldkircher Stadttunnel soll günstiger werden
Nach Wechsel zu Sturm
Fabio Ingolitsch steht vor schwieriger Aufgabe
Rippenbrüche
Fahrerflucht nach Kollision auf der Skipiste
Hofsteig-Volleyballer
Die Wolfurter wollen um den Aufstieg mitspielen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf