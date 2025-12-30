Hauskrankenpflege in Ausbildungsweg aufgenommen

Die Pflegelehre in Vorarlberg stellt sich breiter auf, ab dem kommenden Jahr wird auch die Hauskrankenpflege aufgenommen – als Ergänzung zu Akut- und Langzeitpflege.
Das neue Jahr bringt in Sachen Pflegelehre Neuerungen: Neben Akutpflege und Langzeitpflege wird künftig auch die Hauskrankenpflege als Ausbildungssetting zur Verfügung stehen. Damit ist die Pflegelehre erstmals in allen zentralen Versorgungsbereichen verankert. Als Ausbildungsbetrieb dient ab 2026 die Hauskrankenpflege Bregenz, weitere Ausbildungsbetriebe sollen folgen. Das Land Vorarlberg und die Wirtschaftskammer arbeiten daran, den Ausbau der Ausbildungsbetriebe fortzusetzen.
Die Pflegelehre wurde im Herbst 2023 in Vorarlberg eingeführt und richtet sich an Jugendliche nach Abschluss der allgemeinen Schulpflicht. Sie umfasst zwei Ausbildungswege. Einerseits die dreijährige Lehre zur Pflegeassistenz (PA), andererseits die vierjährige Lehre zur Pflegefachassistenz (PFA).
Hohe Nachfrage
80 Prozent der Ausbildungszeit verbringen die Lehrlinge in den Betrieben, 20 Prozent in der Berufsschule Feldkirch. Aktuell befinden sich 40 Lehrlinge in Ausbildung. Die Nachfrage ist hoch: Auf eine Lehrstelle kommen derzeit rund fünf Bewerber und Bewerberinnen.
