Hauskrankenpflege in Ausbildungsweg aufgenommen

Das neue Jahr bringt in Sachen Pflegelehre Neuerungen: Neben Akutpflege und Langzeitpflege wird künftig auch die Hauskrankenpflege als Ausbildungssetting zur Verfügung stehen. Damit ist die Pflegelehre erstmals in allen zentralen Versorgungsbereichen verankert. Als Ausbildungsbetrieb dient ab 2026 die Hauskrankenpflege Bregenz, weitere Ausbildungsbetriebe sollen folgen. Das Land Vorarlberg und die Wirtschaftskammer arbeiten daran, den Ausbau der Ausbildungsbetriebe fortzusetzen.