U-Haft für Messermann vom Bregenzer Friedhof

Am 15. Dezember kam es bei einem Friedhof in Bregenz (Vorarlberg) zu einer Attacke mit einem Messer, ein Teenager wurde dabei verletzt. Der Tatverdächtige sitzt bereits in U-Haft, wie nun bekannt wurde.
Jener 19-Jährige, der am Abend des 15. Dezembers im Zuge einer Auseinandersetzung beim Friedhof Blumenstraße in Bregenz auf einen 17-Jährigen eingestochen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Bereits zwei Tage nach der Attacke wurde der Mann festgenommen.
An dem Streit waren mehrere Personen beteiligt, vermutlich ging es dabei um einen nicht retournierten Gegenstand. Daraufhin zückte der Verdächtige das Messer und stach zu. Sein Opfer musste im Spital behandelt werden, der Täter ergriff die Flucht.
Diese währte aber nicht allzu lange, der Verdacht gegen den 19-Jährigen erhärtete sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen, es folgte die Festnahme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.