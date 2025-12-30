Vorteilswelt
Festnahme nach Flucht

U-Haft für Messermann vom Bregenzer Friedhof

Vorarlberg
30.12.2025 17:14
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)

Am 15. Dezember kam es bei einem Friedhof in Bregenz (Vorarlberg) zu einer Attacke mit einem Messer, ein Teenager wurde dabei verletzt. Der Tatverdächtige sitzt bereits in U-Haft, wie nun bekannt wurde. 

0 Kommentare

Jener 19-Jährige, der am Abend des 15. Dezembers im Zuge einer Auseinandersetzung beim Friedhof Blumenstraße in Bregenz auf einen 17-Jährigen eingestochen hat, sitzt in Untersuchungshaft. Bereits zwei Tage nach der Attacke wurde der Mann festgenommen. 

An dem Streit waren mehrere Personen beteiligt, vermutlich ging es dabei um einen nicht retournierten Gegenstand. Daraufhin zückte der Verdächtige das Messer und stach zu. Sein Opfer musste im Spital behandelt werden, der Täter ergriff die Flucht.

Diese währte aber nicht allzu lange, der Verdacht gegen den 19-Jährigen erhärtete sich im Laufe der polizeilichen Ermittlungen, es folgte die Festnahme.  

