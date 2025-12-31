Ereignisreiches Jahr für die Salzburger Politik

Edtstadlers turbulenter Start

Das Jahr begann mit einem politischen Paukenschlag. ÖVP-Kronprinz Stefan Schnöll verlor über Weihnachten 2024 die Lust aufs höchste Amt im Land, Landeshauptmann Wilfried Haslauer brauchte plötzlich einen neuen Nachfolger. Ex-Ministerin Karoline Edtstadler, die als Anwältin aus Wien zurück nach Salzburg wollte, sprang in die Bresche. Schon Anfang Februar übernahm sie die ÖVP, am 2. Juli wurde sie dann vom Landtag zur zweiten Landeshauptfrau in Salzburgs Geschichte nach SPÖ-Pionierin Gabi Burgstaller gewählt.