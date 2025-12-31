Ereignisreiches Jahr für die Salzburger Politik

Das Salzburger Politikjahr war ein turbulentes. Ob neue Landeshauptfrau, verstorbener Landesrat oder das große Sparpaket, das zu zahlreichen Protesten geführt hat. Die „Krone“ hat den Überblick zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres 2025.
Edtstadlers turbulenter Start
Das Jahr begann mit einem politischen Paukenschlag. ÖVP-Kronprinz Stefan Schnöll verlor über Weihnachten 2024 die Lust aufs höchste Amt im Land, Landeshauptmann Wilfried Haslauer brauchte plötzlich einen neuen Nachfolger. Ex-Ministerin Karoline Edtstadler, die als Anwältin aus Wien zurück nach Salzburg wollte, sprang in die Bresche. Schon Anfang Februar übernahm sie die ÖVP, am 2. Juli wurde sie dann vom Landtag zur zweiten Landeshauptfrau in Salzburgs Geschichte nach SPÖ-Pionierin Gabi Burgstaller gewählt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.