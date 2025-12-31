Vorteilswelt
Jahresrückblick 2025

Ereignisreiches Jahr für die Salzburger Politik

Salzburg
31.12.2025 08:00
Karoline Edtstadler ist Salzburgs zweite Landeshauptfrau.
Karoline Edtstadler ist Salzburgs zweite Landeshauptfrau.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Das Salzburger Politikjahr war ein turbulentes. Ob neue Landeshauptfrau, verstorbener Landesrat oder das große Sparpaket, das zu zahlreichen Protesten geführt hat. Die „Krone“ hat den Überblick zu den wichtigsten Ereignissen des Jahres 2025.

Edtstadlers turbulenter Start
Das Jahr begann mit einem politischen Paukenschlag. ÖVP-Kronprinz Stefan Schnöll verlor über Weihnachten 2024 die Lust aufs höchste Amt im Land, Landeshauptmann Wilfried Haslauer brauchte plötzlich einen neuen Nachfolger. Ex-Ministerin Karoline Edtstadler, die als Anwältin aus Wien zurück nach Salzburg wollte, sprang in die Bresche. Schon Anfang Februar übernahm sie die ÖVP, am 2. Juli wurde sie dann vom Landtag zur zweiten Landeshauptfrau in Salzburgs Geschichte nach SPÖ-Pionierin Gabi Burgstaller gewählt.

