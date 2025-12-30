Altach war nicht für alle der große Karriere-Start

Adi Hütters Weg über Salzburg, Basel, Frankfurt, Gladbach zu AS Monaco ist einzigartig. Damir Canadi wechselte zu Rapid, später nach Griechenland und Deutschland. Auch Klaus Schmidt tauchte immer wieder in der Bundesliga und zuletzt als Co-Trainer von Hütter in Monaco auf. Ludovic Magnin brachte Lausanne zurück in die erste Schweizer Liga, ist aktuell beim FC Basel unter Vertrag. Der letzte Aufstieg gelang jetzt Fabio Ingolitsch mit dem Wechsel zum österreichischen Meister Sturm Graz.