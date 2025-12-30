Altach war nicht für alle der große Karriere-Start

Den SCR Altach in der Trainervita stehen zu haben, kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Die einen, wie etwa Adi Hütter, starteten im Rheindorf eine große Karriere, die anderen finden nach Altach keine Trainerstation mehr. Zumindest nicht im Oberhaus.
Adi Hütters Weg über Salzburg, Basel, Frankfurt, Gladbach zu AS Monaco ist einzigartig. Damir Canadi wechselte zu Rapid, später nach Griechenland und Deutschland. Auch Klaus Schmidt tauchte immer wieder in der Bundesliga und zuletzt als Co-Trainer von Hütter in Monaco auf. Ludovic Magnin brachte Lausanne zurück in die erste Schweizer Liga, ist aktuell beim FC Basel unter Vertrag. Der letzte Aufstieg gelang jetzt Fabio Ingolitsch mit dem Wechsel zum österreichischen Meister Sturm Graz.
Umgekehrt war Altach für die Coaches Joachim Standfest, Michael Streiter, Werner Grabherr, Heinz Fuchsbichler, Manfred Bender, Martin Scherb und Urs Schönenberger die letzte bzw. gar nur die einzige Station in einer höchsten Liga.
Weltmeister Miroslav Klose, dessen Engagement im Rheindorf nach nur neun Monaten endete, liegt mit Traditionsklub 1. FC Nürnberg im Mittelfeld der Tabelle der zweiten Deutschen Bundesliga. Elred Faisst
