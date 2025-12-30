Vorteilswelt
Für die Trainer

Altach war nicht für alle der große Karriere-Start

Vorarlberg
30.12.2025 20:05
Für Adi Hütter ging es nach seinem Engagement in Altach steil nach oben.
Für Adi Hütter ging es nach seinem Engagement in Altach steil nach oben.(Bild: AFP/APA/Frederic DIDES)

Den SCR Altach in der Trainervita stehen zu haben, kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Die einen, wie etwa Adi Hütter, starteten im Rheindorf eine große Karriere, die anderen finden nach Altach keine Trainerstation mehr. Zumindest nicht im Oberhaus.

Adi Hütters Weg über Salzburg, Basel, Frankfurt, Gladbach zu AS Monaco ist einzigartig. Damir Canadi wechselte zu Rapid, später nach Griechenland und Deutschland. Auch Klaus Schmidt tauchte immer wieder in der Bundesliga und zuletzt als Co-Trainer von Hütter in Monaco auf. Ludovic Magnin brachte Lausanne zurück in die erste Schweizer Liga, ist aktuell beim FC Basel unter Vertrag. Der letzte Aufstieg gelang jetzt Fabio Ingolitsch mit dem Wechsel zum österreichischen Meister Sturm Graz.

Ex-Altach Coach Fabio Ingolitsch wurde zuletzt bei Meister Sturm Graz präsentiert.
Ex-Altach Coach Fabio Ingolitsch wurde zuletzt bei Meister Sturm Graz präsentiert.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Umgekehrt war Altach für die Coaches Joachim Standfest, Michael Streiter, Werner Grabherr, Heinz Fuchsbichler, Manfred Bender, Martin Scherb und Urs Schönenberger die letzte bzw. gar nur die einzige Station in einer höchsten Liga.

Joachim Standfest verabschiedete sich aus Altach und von der Fußball-Bildfläche.
Joachim Standfest verabschiedete sich aus Altach und von der Fußball-Bildfläche.(Bild: GEPA)

Weltmeister Miroslav Klose, dessen Engagement im Rheindorf nach nur neun Monaten endete, liegt mit Traditionsklub 1. FC Nürnberg im Mittelfeld der Tabelle der zweiten Deutschen Bundesliga. Elred Faisst

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Vorarlberg
Folgen Sie uns auf