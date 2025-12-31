Hunger nach mehr

Im Juni ging es schnell. Erst wurde der 57-Jährige noch als Sportdirektor bei Austria Lustenau ganz heiß gehandelt. Aber dann ging es in die Bundesliga – Altach verpflichtete Orie als Sportkoordinator, zusammen mit Sportdirektor Philipp Netzer leitet er seither den sportlichen Bereich bei den Rheindörflern. „Es war eine anstrengende Zeit, aber ich glaube, ich habe mich gut eingelebt“, schmunzelt der Ex-Profi. Sportlich kann er jedenfalls auf einen für Altach – im Vergleich zu den vergangenen Jahren – erfolgreichen ersten Teil der Saison schauen. Die Mannschaft ging als Neunter in die Winterpause, die Meistergruppe ist nicht außer Reichweite. „Zwischenziele wurden erreicht, aber das darf nicht reichen“, stellt Orie klar, „der Hunger nach mehr muss immer da sein.“ Was auch für ihn selbst gilt. „Ich bin einer, der mit Fußball lebt und schläft, ein Zurücklehnen gibt es nicht.“