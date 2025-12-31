Alkolenker kracht mit Pkw in Randstein

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L73 von Rankweil in Richtung Übersaxen, auf dem Beifahrersitz saß eine 27 Jahre alte Begleiterin. Nach Angaben des Lenkers sei sein Wagen in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten und habe in weiterer Folge den Randstein auf der linken Seite touchiert – von dort wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert, ehe es schließlich auf der rechten Fahrbahnseite bzw. einem dort angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Die Mitfahrerin zog sich beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung von den Einsatzkräften der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.