Alkolenker kracht mit Pkw in Randstein

Am Dienstagabend hat ein Verkehrsunfall in Übersaxen eine Verletzte gefordert – die 27-Jährige musste in Spital gebracht werden. Am Steuer des Unfallwagens saß ein Mann, der dort nicht mehr hätte sitzen dürfen.
Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L73 von Rankweil in Richtung Übersaxen, auf dem Beifahrersitz saß eine 27 Jahre alte Begleiterin. Nach Angaben des Lenkers sei sein Wagen in einer Rechtskurve ins Rutschen geraten und habe in weiterer Folge den Randstein auf der linken Seite touchiert – von dort wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert, ehe es schließlich auf der rechten Fahrbahnseite bzw. einem dort angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Die Mitfahrerin zog sich beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung von den Einsatzkräften der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Lenker stark alkoholisiert
Der Lenker selbst blieb zwar unversehrt, schmerzhafte Folgen wird der Crash aber auch für ihn haben: Wie ein Alkotest ergab, war er zum Unfallzeitpunkt stark betrunken, dem Mann ist noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Übersaxen reinigten die stark verschmutzte Fahrbahn, sammelten die verstreuten Autoteile ein und regelte den Verkehr – aufgrund des zu dieser Zeit geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen gröberen Verzögerungen.
