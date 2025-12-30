Fabio Ingolitsch steht vor schwieriger Aufgabe

Erfolg kam spät

Dass die Grazer den nunmehr 33-Jährigen auf die Short List setzten, hat schon ein wenig verwundert. Gerade auch deshalb, weil der Einstieg in Altach im Oktober 2024 lange Zeit nicht von Erfolg gekrönt war. In den ersten acht Spielen mit den Rheindörflern blieb der Salzburger ohne vollen Erfolg. Die Qualifikationsrunde nahm Altach als Tabellenletzter in Angriff. Aber die zehn geholten Punkte – die wenigsten der Altacher in einer Qualifikationsrunde – reichten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das lag aber auch an der Schwäche von Austria Klagenfurt.