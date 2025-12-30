Fabio Ingolitsch steht vor schwieriger Aufgabe

Ex-Altach-Trainer Fabio Ingolitsch muss bei Meister Sturm von Beginn an liefern, eine Einarbeitungszeit wie im Ländle gibt es nicht. Und bei den Rheindörflern läuft die Suche nach einem Nachfolger jetzt auf Hochtouren.
Wenn der Meister ruft, kann man nicht anders. Dass Fabio Ingolitsch die Altacher in Richtung Sturm Graz verlässt, nimmt ihm keiner übel. Weil der Sprung nach Graz eine deutliche Verbesserung ist. Oder wie es immer so schön beschrieben wird: Es ist der nächste Karriereschritt.
Ingolitschs Weg zu Sturm Graz war nicht vorgezeichnet. Seine eigene Fußballkarriere führte „nur“ bis in die Regionalliga, den Profifußball lernte er als Spieler nie kennen. Das gelang ihm erst als Trainer. „Co“ bei Salzburg, Trainer beim Satelliten-Klub Liefering, U18-Trainer in Salzburg und vor seinem Engagement in Altach U21-Coach beim FC Zürich.
Erfolg kam spät
Dass die Grazer den nunmehr 33-Jährigen auf die Short List setzten, hat schon ein wenig verwundert. Gerade auch deshalb, weil der Einstieg in Altach im Oktober 2024 lange Zeit nicht von Erfolg gekrönt war. In den ersten acht Spielen mit den Rheindörflern blieb der Salzburger ohne vollen Erfolg. Die Qualifikationsrunde nahm Altach als Tabellenletzter in Angriff. Aber die zehn geholten Punkte – die wenigsten der Altacher in einer Qualifikationsrunde – reichten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das lag aber auch an der Schwäche von Austria Klagenfurt.
Überraschend bekam Ingolitsch in Altach für die neue Saison 2025/26 das Vertrauen, rechtfertigte dies mit einem soliden Herbstdurchgang, bei dem vor allem auffiel, dass Altach die beste Defensive der Liga aufweist.
Acht Spiele in Folge nicht zu gewinnen, wird sich Ingolitsch in Graz nicht leisten können. Zudem darf man gespannt sein, wie schnell er Mannschaft bzw. neue Spieler auf das körperliche Niveau bringen kann, das sein laufintensiver Spielstil verlangt. Antworten auf diese Fragen gibt es wohl schon im Frühjahr.
