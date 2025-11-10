Vorteilswelt
Festnahme bei Planquadrat am Hauptbahnhof

Wien
10.11.2025 20:43
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) machte sich persönlich ein Bild von der Schwerpunktaktion am ...
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) machte sich persönlich ein Bild von der Schwerpunktaktion am Hauptbahnhof.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Fremdenpolizeiliche Planquadrate sollen in Wien für noch mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen. Die „Krone“ war Montagabend mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Schwerpunktaktion am Hauptbahnhof.

Mit rund 140.000 Reisenden pro Tag ist der Wiener Hauptbahnhof einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Österreichs. Montagabend gab es an dem stark frequentierten Ort in Favoriten wieder einmal eine Schwerpunktaktion der Polizei. Aber nicht, weil die Verkehrsstation am Gürtel ein Problemgebiet sei, sondern weil hier eben viele Menschen unterwegs sind, wie es dazu von der Wiener Exekutive heißt. Die „Krone“ war vor Ort.

Der Schwerpunkt lag dabei auf Kontrollen nach dem Fremdenrecht, also auf der Überprüfung des rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan machten sich persönlich ein Bild davon.

Mehr als 30 Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, der Bereitschaftseinheit Wien und der ...
Mehr als 30 Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, der Bereitschaftseinheit Wien und der Fremdenpolizei waren Montagabend am Hauptbahnhof in Favoriten im Einsatz(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Zitat Icon

Wir müssen illegale Migration gegen Null drängen. Dazu ist es notwendig, Schwerpunktaktionen nicht nur an der Grenze, sondern auch im Landesinneren durchzuführen. Fremdenpolizeiliche Planquadrate wie hier am Hauptbahnof Wien sind ein robustes Mittel dafür.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Bild: AP/Heinz-Peter Bader

Erste Einsatzbilanz: Drei Anhaltungen wegen Verstößen gegen fremdenpolizeiliche Bestimmungen, also rechtswidriger Aufenthalt im Bundesgebiet. Es kam auch zu einer Festnahme. Ein Täter wurde auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Kraftfahrzeug ertappt. „Wir müssen illegale Migration gegen Null drängen. Fremdenpolizeiliche Planquadrate wie hier am Hauptbahnhof sind ein robustes Mittel dafür“, zeigte sich der Innenminister zufrieden.

Pro Monat finden alleine in Wien rund 40 solcher fremdenpolizeilicher Planquadrate statt. Im Schnitt müssen übrigens 35 Personen pro Tag Österreich verlassen, weil sie illegal aufhältig oder straffällig geworden sind.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
