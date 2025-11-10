Festnahme bei Planquadrat am Hauptbahnhof

Fremdenpolizeiliche Planquadrate sollen in Wien für noch mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen. Die „Krone“ war Montagabend mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Schwerpunktaktion am Hauptbahnhof.
Mit rund 140.000 Reisenden pro Tag ist der Wiener Hauptbahnhof einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Österreichs. Montagabend gab es an dem stark frequentierten Ort in Favoriten wieder einmal eine Schwerpunktaktion der Polizei. Aber nicht, weil die Verkehrsstation am Gürtel ein Problemgebiet sei, sondern weil hier eben viele Menschen unterwegs sind, wie es dazu von der Wiener Exekutive heißt. Die „Krone“ war vor Ort.
Der Schwerpunkt lag dabei auf Kontrollen nach dem Fremdenrecht, also auf der Überprüfung des rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan machten sich persönlich ein Bild davon.
Wir müssen illegale Migration gegen Null drängen. Dazu ist es notwendig, Schwerpunktaktionen nicht nur an der Grenze, sondern auch im Landesinneren durchzuführen. Fremdenpolizeiliche Planquadrate wie hier am Hauptbahnof Wien sind ein robustes Mittel dafür.
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)
Bild: AP/Heinz-Peter Bader
Erste Einsatzbilanz: Drei Anhaltungen wegen Verstößen gegen fremdenpolizeiliche Bestimmungen, also rechtswidriger Aufenthalt im Bundesgebiet. Es kam auch zu einer Festnahme. Ein Täter wurde auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Kraftfahrzeug ertappt. „Wir müssen illegale Migration gegen Null drängen. Fremdenpolizeiliche Planquadrate wie hier am Hauptbahnhof sind ein robustes Mittel dafür“, zeigte sich der Innenminister zufrieden.
Pro Monat finden alleine in Wien rund 40 solcher fremdenpolizeilicher Planquadrate statt. Im Schnitt müssen übrigens 35 Personen pro Tag Österreich verlassen, weil sie illegal aufhältig oder straffällig geworden sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.