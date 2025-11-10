Festnahme bei Planquadrat am Hauptbahnhof

Mit rund 140.000 Reisenden pro Tag ist der Wiener Hauptbahnhof einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Österreichs. Montagabend gab es an dem stark frequentierten Ort in Favoriten wieder einmal eine Schwerpunktaktion der Polizei. Aber nicht, weil die Verkehrsstation am Gürtel ein Problemgebiet sei, sondern weil hier eben viele Menschen unterwegs sind, wie es dazu von der Wiener Exekutive heißt. Die „Krone“ war vor Ort.