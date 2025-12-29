Sohn versteckt sich unter Bett, Familie rastet aus

Ein 18-Jähriger, der sich unter einem Bett versteckt hielt, eine völlig eskalierte Mutter und eine Schwester, die Polizisten attackierte – ein Einsatz in Wien-Brigittenau artete am Wochenende völlig aus ...
Beamte des Stadtpolizeikommandos wollten einen per Haftbefehl gesuchten jungen Mann festnehmen. Schon beim Betreten der Wohnung hörten sie lautes Geschrei. Die Tür öffnete die 44-jährige Mutter, in der Wohnung befanden sich außerdem ihre zwei Kinder.
Schwester ging auf Beamte los
Der gesuchte Sohn wurde schließlich unter einem Bett im Schlafzimmer entdeckt und vorläufig festgenommen. Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei: Die Mutter wurde den Beamten gegenüber immer aggressiver und schrie sie an. Unterstützung bekam sie von ihrer 19-jährigen Tochter, die nicht nur herumbrüllte, sondern auch körperlich auf die Polizisten losging.
Die junge Frau wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Als auch die Mutter ihr aggressives Verhalten nicht einstellte, wurde auch sie vorläufig festgenommen. Der Einsatz endete mit drei Festnahmen.
