Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahmen in Wien

Sohn versteckt sich unter Bett, Familie rastet aus

Wien
29.12.2025 14:43
Die Beamten suchten die Wohnadresse eines 18-Jährigen auf, um eine Festnahmeanordnung der ...
Die Beamten suchten die Wohnadresse eines 18-Jährigen auf, um eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zu vollziehen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Ein 18-Jähriger, der sich unter einem Bett versteckt hielt, eine völlig eskalierte Mutter und eine Schwester, die Polizisten attackierte – ein Einsatz in Wien-Brigittenau artete am Wochenende völlig aus ...

0 Kommentare

Beamte des Stadtpolizeikommandos wollten einen per Haftbefehl gesuchten jungen Mann festnehmen. Schon beim Betreten der Wohnung hörten sie lautes Geschrei. Die Tür öffnete die 44-jährige Mutter, in der Wohnung befanden sich außerdem ihre zwei Kinder.

Schwester ging auf Beamte los
Der gesuchte Sohn wurde schließlich unter einem Bett im Schlafzimmer entdeckt und vorläufig festgenommen. Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei: Die Mutter wurde den Beamten gegenüber immer aggressiver und schrie sie an. Unterstützung bekam sie von ihrer 19-jährigen Tochter, die nicht nur herumbrüllte, sondern auch körperlich auf die Polizisten losging.

Die junge Frau wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Als auch die Mutter ihr aggressives Verhalten nicht einstellte, wurde auch sie vorläufig festgenommen. Der Einsatz endete mit drei Festnahmen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 5°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
-2° / 5°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
-2° / 3°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
-3° / 3°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-5° / 4°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
169.107 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.159 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.405 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Wien
Festnahmen in Wien
Sohn versteckt sich unter Bett, Familie rastet aus
Krone Plus Logo
Hinter Bühne Am Hof
Warum Wiens Silvesterpfad diesen Container braucht
Einsatz am Praterstern
Wegen Rollerverbot: Frau beißt Polizist ins Bein
Auch verbotene Waffen
Pyrotechnik-Alarm in Wien: Polizei stoppt Teenager
Suche nach Männern
Balkon-Einbruch in Wien! Polizei fahndet mit Fotos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf