Sohn versteckt sich unter Bett, Familie rastet aus

Schwester ging auf Beamte los

Der gesuchte Sohn wurde schließlich unter einem Bett im Schlafzimmer entdeckt und vorläufig festgenommen. Doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei: Die Mutter wurde den Beamten gegenüber immer aggressiver und schrie sie an. Unterstützung bekam sie von ihrer 19-jährigen Tochter, die nicht nur herumbrüllte, sondern auch körperlich auf die Polizisten losging.