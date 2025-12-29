Ausgezeichnet: Das sind unsere Wiener des Jahres

Nicht jammern, sondern machen. Als Miro Trogrlic (42) nach 14 Jahren im Verkauf während Corona gekündigt wurde, entschied er sich – inspiriert von seiner Frau – für den Pflegeberuf. Er machte die Ausbildung zum mobilen Pflegehelfer und hat damit seine Berufung gefunden. Mittlerweile hat der Wiener auch die Gebietsleitung der Volkshilfe für zwei Bezirke inne. Er will auch andere für den Beruf begeistern, denn: „Es geht nicht nur ums Geld, es geht um Menschen.“