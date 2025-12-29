Vorteilswelt
Wir sagen: Danke!

Ausgezeichnet: Das sind unsere Wiener des Jahres

Wien
29.12.2025 19:00
Im Uhrzeigersinn: Gerti Herz, Stefanie Buchroither, Miro Trogrlic, Viktor Schwab sowie Philipp ...
Im Uhrzeigersinn: Gerti Herz, Stefanie Buchroither, Miro Trogrlic, Viktor Schwab sowie Philipp und Zoltan – stellvertretend für all unsere Wiener der Woche im Jahr 2025.(Bild: Krone KREATIV/Jürgen Fuchs, Volkshilfe Wien, Zwefo, privat, Stefanie Buchroither)

Lebensretter, mutige Helden, ehrenamtlich Engagierte oder Personen mit Ideen, die das Leben anderer besser machen – wir holen sie noch einmal vor den Vorhang und sagen: Danke!

0 Kommentare

Nicht alle Helden tragen einen Umhang – das beweisen zahlreiche Wiener tagtäglich. Von den Forschern, die Durchbrüche erzielen, um Krankheiten zu heilen, über Einzelpersonen, die Vereine gründen, die Probleme lösen, von denen viele gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt. Oder jene, die bei einem plötzlichen Notfall nicht zuschauen, sondern richtig handeln.

Bis zu Menschen, die zeigen, dass schwere Schicksalsschläge auch der Beginn von etwas Gutem sein können. Jede Woche haben wir in unserer Rubrik „Wiener der Woche“ Personen, Berufsgruppen oder Vereine vorgestellt, die ein Sinnbild dafür sind, wie Gemeinschaft, Mut, Zusammenhalt und Nächstenliebe funktionieren.

Einen oder eine Beste auszuwählen ist unmöglich. Daher präsentieren wir hier noch einmal alle Wiener, die Wien für alle so lebenswert machen.

Viktor Schwabl
Stammzellenspender
Günter Grabner ist Viktor Schwabl (von hinten) auf ewig dankbar.
Günter Grabner ist Viktor Schwabl (von hinten) auf ewig dankbar.(Bild: Juergen Fuchs)

Günter Grabner erhielt 2019 die Diagnose Leukämie, kurz davor hatte sich Viktor Schwabl als Stammzellenspender beim Roten Kreuz registriert. Das war ein großes Glück, denn der 34-Jährige kam als Spender für den Steirer infrage. „Ich bin, seit ich 18 bin, Blutspender und war selbst beim Roten Kreuz. Es war für mich das Naheliegendste, mich auch als Stammzellenspender zu melden“, so Schwabl.

Miro Trogrlic
Quereinsteiger
Miro Trogrlic ist angekommen in seinem neuen Beruf.
Miro Trogrlic ist angekommen in seinem neuen Beruf.(Bild: Volkshilfe Wien)

Nicht jammern, sondern machen. Als Miro Trogrlic (42) nach 14 Jahren im Verkauf während Corona gekündigt wurde, entschied er sich – inspiriert von seiner Frau – für den Pflegeberuf. Er machte die Ausbildung zum mobilen Pflegehelfer und hat damit seine Berufung gefunden. Mittlerweile hat der Wiener auch die Gebietsleitung der Volkshilfe für zwei Bezirke inne. Er will auch andere für den Beruf begeistern, denn: „Es geht nicht nur ums Geld, es geht um Menschen.“

Alle Wiener der Woche

  • Einsatzkräfte zu Silvester
  • Tanzschule Elmayer (Benefizquadrille)
  • Plaudernetz der Caritas
  • Berufsfeuerwehr versorgt Kind nach Unfall
  • Lebensretter Timon Schicketanz
  • Verein Feel Again (Hilfe für krebskranke Frauen)
  • Sprachtalent Lea Grethe holt Sieg
  • Ärzteteam Lungenabteilung Klinik Hietzing & Ärzteteam Thoraxchirurgie Klinik Floridsdorf – Krebshilfe
  • Berufsrettung & Samariterbund retten 63-Jährigen
  • Forscher MedUni-Wien: Johannes Gojo, Lisa Mayr, Michael Trauner und Wilfried Ellmaier – Behandlung von Tumoren
  • Finanzpolizei löscht Feuer auf Nordbrücke
  • Sportler Bernhard Starkbaum, Lucas Pfaffl, Johanna Mölls und Felix Friedel laufen für Kinder mit MPS
  • Bernhard Rogner (Verein MUT)
  • Feuerwehrmänner vereiteln Überfall
  • Celine Tillich (Cheerleading-Weltmeisterin)
  • Anonyme Lebensretterin bei Herzlauf
  • Josef (7) ermöglicht gratis Schwimmkurse
  • Pannenhelfer Matthias Krumpholz und Jordan Simeonovic (ÖAMTC)
  • Lebensretter Fähnrich Alexander Codalonga
  • Dreimal Gold für Synchronschwimmerinnen Alexandri-Drillinge
  • Schüler der Mittelschule Neubau- und Burggasse entwickeln App
  • Junior Sales Champion Ilina Eder
  • Aktion „Sugar Kids on Tour“
  • Karin Schmidt, Ronald McDonald Kinderhilfe
  • Drei Lebensretterinnen im Autobahntunnel
  • Lebensretter Sanitäter Franziska & Julia
  • Musikmanager Thomas Hetlinger hilft Kindern
  • Gruppe Sofortmaßnahmen für ihren Einsatz
  • Kinderreporter im Rathaus Wiener
  • Lehrer für ihr Durchhaltevermögen
  • Patientenanwalt Gerhard Jelinek für seine Arbeit
  •  „Austronautin“ Hannah Zipfinger
  • Filmemacher Nadeschda und Alexander Schukoff wurden ausgezeichnet
  • Zivildiener des Jahres Alessandro Rodia
  • Künstlerin Michelle Ditrich erhält Kunstpreis in Cannes
  • Uni Wien international top
  • Ehrenamtlich Tätige
  • Teddyhaus für herzkranke Kinder
  • Internistin Christina Bauernfeind eröffnet Klinikgarten
  • Mitarbeiter im Gesundheitssystem für ihre Leistung
  • Pathologe Lukas Kenner forscht zu Mikroplastik
  • Leukämie-Forscher Ecem Kirkiz und Florian Grebien
  • Postler Thomas Eckstein und Patrick Osoinik finden Geldkuvert
  • Ärztin Marie Neubauer vom Neunerhaus
  • Miri Juric strickt für österreichische Krebshilfe
Gerti Herz
Kinderkrebsforschung
Gerti Herz liebt es, zu helfen.
Gerti Herz liebt es, zu helfen.(Bild: Zwefo)

Bei Gerti Herz (90) ist der Name Programm. Seit fast 40 Jahren sammelt die Seniorin Geld für die Kinderkrebsforschung. Ein Spitalsaufenthalt in den 1980er-Jahren brachte sie dazu. Tag für Tag häkelt und strickt sie feinste Handarbeiten, die sie bei selbst organisierten Weihnachts- und Osterflohmärkten verkauft. Mittlerweile hat sie mehr als eine Million Schilling (Anm.: 73.000 Euro) gesammelt.

Kellner Philipp & Zoltan
Lebensretter
Philipp und Kollege Zoltan zögerten nicht.
Philipp und Kollege Zoltan zögerten nicht.(Bild: zVg)

Der Geistesgegenwart und Tatkraft zweier Kellner im Döblinger „Gasthaus Zum Renner“ verdankt eine Frau ihr Leben. Sie drohte an einem verschluckten Bissen zu ersticken und wurde gerettet, weil Kellner Zoltan nach der Alarmierung durch seinen Kollegen Philipp den Heimlich-Griff – ein Ruck, der Fremd- körper aus den Atem- wegen treibt – korrekt anwendete. Für die beiden war das selbstverständlich.

Stefanie Buchroither
Schildkrötenhilfe
Stefanie Buchroither hilft bedrohten Arten.
Stefanie Buchroither hilft bedrohten Arten.(Bild: Stefanie Buchroither)

Die Wienerin Stefanie Buchroither engagiert sich freiwillig auf Kreta für die Organisation Archelon. Ihre Aufgabe ist unter anderem, die frisch geschlüpften Schildkröten der bedrohten Art Caretta vom Strand sicher ins Meer zu geleiten. Oft erreicht nur eines von 1000 dieser Tiere das Erwachsenenalter. „Was mir sehr am Herzen liegt, ist die Aufklärung der Menschen rund um Umweltthemen“, sagt die 30-Jährige. Und der Erhalt dieser besonderen Geschöpfe auf Kreta.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Wien
Top-3

