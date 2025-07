Razzia gegen „Sorgenkinder“ am Wiener Reumannplatz

Syrer unter 14 Jahren als „Problemgruppe“

Innenminister Gerhard Karner wertete das bei einem Lokalaugenschein als Beleg dafür, dass die im März 2024 gegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität weiter „dagegenhalten“ müsse. Das ändere nichts an der „ordentlichen, stolzen Bilanz“: In 17 Monaten wurden in Österreich 2470 Minderjährige angezeigt und 147 festgenommen. Während aber landesweit in den letzten zwölf Monaten eine leicht sinkende Tendenz festzustellen war, sind die Zahlen in Wien weiter gestiegen.