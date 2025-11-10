Keine halben Sachen | Handelskammer

Handelskammer. Die „halben Sachen“ erinnern an die halb wahre von Mahrer „verordnete“ Halbierung der Gehaltserhöhung bei den WKO-Mitarbeitern. Sie sind auch ein Geständnis, dass er bisher neben seiner ebenfalls gut dotierten Tätigkeit für die Nationalbank nur „halbe Sachen“ gemacht hat. So tritt Harald Mahrer von seiner Funktion als Nationalbank-Präsident also zurück. In der Wirtschaftskammer aber bleibt er. Dort, wo er nicht nur halben Schaden, sondern gleich einen Totalschaden angerichtet hat. Es heißt, die Präsidenten der Länderkammern, die neuerdings ähnliche Spitzengehälter wie Mahrer kassieren, hätten ihm das Vertrauen ausgesprochen. Sie sollten mit diesem Vertrauen jedoch sorgfältig umgehen. Sie haben es von den Zwangs-Mitgliedern verliehen bekommen. Nicht nur fürs Kassieren, für das Handeln. Man erinnere sich: Die Wirtschaftskammer hieß dereinst Handelskammer!