Carlos Alcaraz besiegt Fritz nach hartem Kampf

Alcaraz blickt einem großen Tag beim Gruppen-Finale entgegen

„Ich habe im ersten Satz nicht gut gespielt, er (Fritz, Anm.) dafür wirklich komfortabel. Ich bin daher froh, dass ich noch einen Weg zum Sieg gefunden habe“, zog Alcaraz über das Match gegen Fritz Bilanz, und blickte auch schon voraus: „Gegen Musetti wird es für mich ein großes Match, da ich Nummer eins bleiben kann. Ich hoffe, dass mir die Nerven keinen Streich spielen. Es wird ein großer Tag für mich.“