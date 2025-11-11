„Jannis hat das Zeug, ein ganz Großer zu werden“

Die abgelaufene Saison war für das „Team Vorarlberg“ eine der erfolgreichsten in der 26-jährigen Geschichte seines Bestehens. Mitverantwortlich dafür: der Deutsche Jannis Peter. Kein Wunder, dass da auch andere Teams auf das Radjuwel aufmerksam geworden sind und so darf der 25-Jährige in Zukunft von der Tour de France träumen.
Mit Rang neun in der Gesamtwertung der heurigen Tour of Austria sorgte der „Team Vorarlberg“-Profi Jannis Peter für das beste Ergebnis eines Nicht-Worldtour-Fahrers. Klar, dass diese Leistung, aber auch sein Triumph auf der Schlussetappe der Czech Tour oder Rang zwei bei der Oberösterreich Rundfahrt, das Interesse anderer Mannschaften an dem 25-Jährigen aus Gera (D) weckten.
Chance auf Tour de France lebt
Und so verlässt Peter die Équipe von Mastermind Thomas Kofler nun nach nur zwei Jahren wieder und wird kommende Saison für den französischen UCI Pro Team-Rennstall Unibet Rose Rockets starten. „Das ist für Jannis eine großartige Chance und mit ein bisschen Glück kann er sich dort eventuell sogar für die Tour de France qualifizieren“, sagt Kofler. „Meines Erachtens hat er das Potenial ein ganz Großer zu werden. Das wünsche ich ihm!“
Ein eingespieltes Duo kommt
Gleichzeitig gab die Ländle-Équipe, die sich heuer den Sieg in der Teamwertung der Road Cycling League Austria hatte holen können, die Verpflichtung von Dominik Röber und Tobias Nolde bekannt. Die beiden 26-jährigen Deutschen wechseln vom Team Bernotti Berthold nach Rankweil. „Wir haben sie schon einige Jahre beobachtet“, verrät Kofler. „Sie fahren sehr aktiv, sind ein eingespieltes Duo, was unserer Mannschaft in Zukunft hoffentlich zugutekommen wird.“
