Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Chef überzeugt:

„Jannis hat das Zeug, ein ganz Großer zu werden“

Vorarlberg
11.11.2025 16:55
Jannis Peter war zuletzt ein wichtiger Bestandteil des „Team Vorarlberg“.
Jannis Peter war zuletzt ein wichtiger Bestandteil des „Team Vorarlberg“.(Bild: Team Vorarlberg)

Die abgelaufene Saison war für das „Team Vorarlberg“ eine der erfolgreichsten in der 26-jährigen Geschichte seines Bestehens. Mitverantwortlich dafür: der Deutsche Jannis Peter. Kein Wunder, dass da auch andere Teams auf das Radjuwel aufmerksam geworden sind und so darf der 25-Jährige in Zukunft von der Tour de France träumen.

0 Kommentare

Mit Rang neun in der Gesamtwertung der heurigen Tour of Austria sorgte der „Team Vorarlberg“-Profi Jannis Peter für das beste Ergebnis eines Nicht-Worldtour-Fahrers. Klar, dass diese Leistung, aber auch sein Triumph auf der Schlussetappe der Czech Tour oder Rang zwei bei der Oberösterreich Rundfahrt, das Interesse anderer Mannschaften an dem 25-Jährigen aus Gera (D) weckten.

Lesen Sie auch:
Der Team Vorarlberg-Express ist in diesem Jahr exzellent unterwegs und will noch mehr
Viele Highlights
Am Freitag wartet das Duell mit dem Olympiasieger
11.06.2025
In Rankweil
Spektakuläres Radfest endete unglücklich
24.08.2025
Für Team Vorarlberg
Jannis Peter unter den Top-10 bei der Ö-Tour
13.07.2025

Chance auf Tour de France lebt
Und so verlässt Peter die Équipe von Mastermind Thomas Kofler nun nach nur zwei Jahren wieder und wird kommende Saison für den französischen UCI Pro Team-Rennstall Unibet Rose Rockets starten. „Das ist für Jannis eine großartige Chance und mit ein bisschen Glück kann er sich dort eventuell sogar für die Tour de France qualifizieren“, sagt Kofler. „Meines Erachtens hat er das Potenial ein ganz Großer zu werden. Das wünsche ich ihm!“

Ein eingespieltes Duo kommt
Gleichzeitig gab die Ländle-Équipe, die sich heuer den Sieg in der Teamwertung der Road Cycling League Austria hatte holen können, die Verpflichtung von Dominik Röber und Tobias Nolde bekannt. Die beiden 26-jährigen Deutschen wechseln vom Team Bernotti Berthold nach Rankweil. „Wir haben sie schon einige Jahre beobachtet“, verrät Kofler. „Sie fahren sehr aktiv, sind ein eingespieltes Duo, was unserer Mannschaft in Zukunft hoffentlich zugutekommen wird.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
3° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
181.314 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.646 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Ex-Chef überzeugt:
„Jannis hat das Zeug, ein ganz Großer zu werden“
Krone Plus Logo
Landesbudget 2026
Leere Worthülsen und ein wachsender Schuldenberg
Deutsche Bundesliga
Aua! Verletzte Natter und Campbell mussten passen
Nahverkehrsoffensive
Feldkirch erhält drei neue Bahnhaltestellen
Lösung mit Köpfchen
Ein Feuerwehrbus für die Offene Jugendarbeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf