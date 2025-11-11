„Jannis hat das Zeug, ein ganz Großer zu werden“

Chance auf Tour de France lebt

Und so verlässt Peter die Équipe von Mastermind Thomas Kofler nun nach nur zwei Jahren wieder und wird kommende Saison für den französischen UCI Pro Team-Rennstall Unibet Rose Rockets starten. „Das ist für Jannis eine großartige Chance und mit ein bisschen Glück kann er sich dort eventuell sogar für die Tour de France qualifizieren“, sagt Kofler. „Meines Erachtens hat er das Potenial ein ganz Großer zu werden. Das wünsche ich ihm!“