Warum Kärntner Kinder Klimaprojekt weichen müssen

Manchmal sieht die Politik den Wald vor lauter Bäumen nicht – hier im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Stadt Klagenfurt nimmt Kindern ungeniert einen seit vielen Jahren beliebten Rodelhügel und Spielplatz weg, um hier ein Mikrowäldchen anzupflanzen. Die Bäume sollen andere Bausünden wettmachen: auf Kosten der Kleinsten.