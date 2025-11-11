Sweeney musste in Rekordzeit 14 Kilo abspecken

Liegt die Traumrolle am Tisch, dann nehmen Stars gerne auch körperliche Veränderungen in Kauf. So auch Sydney Sweeney, die für ihre Rolle im Film „Christy“ ordentlich an Gewicht zulegen musste. Dem „People“-Magazin verriet die 28-Jährige nun, wie sie es nach dem Dreh geschafft hat, die überschüssigen Kilos in Rekordzeit wieder abzuspecken.
Vor dem Dreh zum Film „Christy“ habe sie „so viel essen“ müssen, verriet Syndey Sweeney dem „People“-Magazin. Doch nachdem die letzte Klappe gefallen war, hieß es für die Schauspielerin, die rund 14 Kilo so schnell es geht wieder loszuwerden.
„Innerhalb von zwei Wochen abgenommen“
Um wieder zu ihren alten Kurven zurückzukommen, habe sie mit dem Work-out aufgehört und die Protein-Shakes, die sie für die Rolle der Boxerin Christy Martin hinunter geleert habe, von ihrem Speiseplan gestrichen. Damit habe sie all die Muskelmasse, die sie sich antrainiert habe, wieder verloren.
„Das ist das Erste, was man verliert, bevor man Fett verliert“, erklärte Sweeney. „Und das habe ich innerhalb von zwei Wochen abgenommen.“
Auch auf das „viele Kreatin“, das sie „nur aufgebläht“ habe, habe sie nach den Dreharbeiten umgehend verzichtet. Dafür habe sie auf eine „extrem reine“ Diät gesetzt und „sehr viel Cardio-Training“ gemacht. All das habe schnell zu einem Ergebnis geführt, freute sich Sweeney.
In sieben Wochen zur alten Figur
Und das war auch gut so. Denn die Schauspielerin hatte nicht viel Zeit, wieder ihre schlanke Figur zurückzubekommen. Nur sieben Wochen nach Drehschluss bei „Christy“ stand Sweeney nämlich wieder vor der Kamera – für „The Housemaid“ und die dritte Staffel von „Euphoria“.
Doch die Verwandlung sei nur mit viel Disziplin zu schaffen gewesen. „Ich musste sehr streng mit mir selbst sein“, lachte Sweeney. Daher sei dies auch „möglicherweise das einzige Mal“ gewesen, dass sie ihr Aussehen für eine Rolle so stark verändert, scherzte die Hollywood-Beauty weiter.
Und lachte, dass sie einfach dankbar sei, dass ihr „Stoffwechsel so gut funktioniert“. „Ich will nicht sagen, dass es kinderleicht ist“, betonte Sweeney. „Aber ich war mein ganzes Leben lang sehr aktiv. Ich war schon als Kind super aktiv und bin es immer geblieben und hatte immer einen guten Stoffwechsel. Ich kann zunehmen, aber ich kann auch wieder abnehmen.“
