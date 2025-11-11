Krypto-Millionär wurde in Dubai in den Tod gelockt

Viele Fragen bleiben offen

Die Ermittlungen laufen weiter – sowohl in Russland als auch in den Emiraten. Während Behörden die finanziellen Verstrickungen rund um „Fintopio“ untersuchen, bleibt vieles offen: Wer wirklich hinter dem tödlichen Plan stand – und ob noch mehr Menschen in die Krypto-Affäre verwickelt sind. Zurück bleiben zwei Kinder, die nun bei Verwandten leben – und ein Fall, der die schillernde, aber undurchsichtige Welt der Kryptowährungen in ein grelles, brutales Licht rückt.