Unter Gewaltandrohung immer wieder Geld gefordert

Schwerer Raub und Erpressung lauteten die Vorwürfe gegen einen zweifach vorbestraften Tschetschenen (21) beim Prozess am Dienstag im Landesgericht Salzburg. Es gab laut Anklage zwei Opfer: Den ersten Mann soll der Angeklagte immer wieder – bis zu 20 Mal – zur Überlassung von Geld genötigt haben. Auch das zweite Opfer soll er mit Gewaltandrohungen erpresst haben. Die Taten spielten sich über einen längeren Zeitraum heuer und im Vorjahr ab. Zudem soll er eines der Opfer beraubt haben: Am 3. April 2025 soll der Tschetschene den Mann geschlagen, mit einer Schreckschusspistole bedroht, und 5000 Euro geraubt haben.