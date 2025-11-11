Kinder verschwinden
Frauen im Sudan berichten von Vergewaltigungen
Am 26. Oktober hat die RSF-Miliz die sudanesische Stadt Al-Fashir eingenommen. Geflohene Frauen berichten nun von Tötungen, systematischen Vergewaltigungen und dem Verschwinden ihrer Kinder. Zivilpersonen seien auf der Straße erschossen und bei Drohnenangriffen getötet worden.
Auch sexuelle Gewalt sei weit verbreitet, sagte UN-Women-Regionaldirektorin Anna Mutavati, die für das östliche und südliche Afrika zuständig ist. „Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Vergewaltigung gezielt und systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Die Körper von Frauen werden im Sudan zum Schauplatz von Verbrechen. Es gibt keine sicheren Orte mehr, an denen sich Frauen sicher versammeln, Schutz suchen oder auch nur die grundlegendste psychosoziale Versorgung erhalten können“, führte sie am Dienstag vor Journalistinnen und Journalisten aus.
So seien Frauen sogar bei der Suche nach Nahrung sexueller Gewalt ausgesetzt. Berichte aus Darfur beschreiben, wie Frauen nach wilden Blättern und Beeren suchen, um sie zu einer Suppe zu kochen. „Dabei sind sie zusätzlichen Risiken wie Entführung und sexueller Gewalt ausgesetzt“, sagte Mutavati. In Al-Fashir und Kadugli, einer weiteren belagerten Stadt im Süden des Sudan, wurde in diesem Monat eine Hungersnot ausgerufen. Ungefähr elf Millionen Mädchen und Frauen sind in der Region Darfur von akutem Nahrungsmangel betroffen.
Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte sagte am Freitag, er befürchte in Al-Fashir weitere Hinrichtungen, Vergewaltigungen und ethnisch motivierte Gewalt. Laut Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem 26. Oktober etwa 82.000 Menschen aus der Stadt und den umliegenden Gebieten geflohen. Bis zu 200.000 Personen könnten noch eingeschlossen sein. Die RSF-Miliz liefert sich seit zweieinhalb Jahren einen Krieg mit der sudanesischen Armee.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.