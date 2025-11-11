Frauen im Sudan berichten von Vergewaltigungen

Auch sexuelle Gewalt sei weit verbreitet, sagte UN-Women-Regionaldirektorin Anna Mutavati, die für das östliche und südliche Afrika zuständig ist. „Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Vergewaltigung gezielt und systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Die Körper von Frauen werden im Sudan zum Schauplatz von Verbrechen. Es gibt keine sicheren Orte mehr, an denen sich Frauen sicher versammeln, Schutz suchen oder auch nur die grundlegendste psychosoziale Versorgung erhalten können“, führte sie am Dienstag vor Journalistinnen und Journalisten aus.