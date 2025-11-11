Honda CB1000GT: Neuer Oberklasse-Sporttourer

Leistung, Fahrspaß und Langstreckenkomfort sollen hier ganz oben auf der Eigenschaftsliste stehen. Abgeleitet wurde die GT von der Hornet 1000. Als Antrieb dient ein wassergekühlter Reihenvierzylinder, der einst in der CBR1000RR Fireblade für sportliche Spitzenleistungen sorgte und für den „zivilen“ Einsatz überarbeitet wurde.