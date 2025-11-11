Schwer misshandelter Hund in Kärnten gerettet

Wird im Tiko Klagenfurt versorgt

Der etwa drei Jahre alte Rüde wird sofort tierärztlich versorgt. Die tiefsten Wunden werden genäht. Derzeit wird er im Tiko Klagenfurt durch die Tierpfleger versorgt. „Er erhält Schmerzmittel und Antibiotika. Wenn alles gut verläuft, so wird sich der Rüde wieder erholen“, so Zesar.