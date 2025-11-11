Schwer misshandelter Hund in Kärnten gerettet

Selbst erfahrene Tierretter haben das noch nie gesehen: Ein American Steffordshire Terrier wurde in der Nacht auf Dienstag schwer von seinem Besitzer in Kärnten verletzt. Er wies tiefe Wunden auf.
Mit einem Posting auf Facebook machte das Tierschutzkompetenzzentrum, kurz Tiko, Dienstagnachmittag auf einen brutalen Fall von Tierquälerei aufmerksam. Die Tierrettung wurde in der Nacht auf Dienstag bei einer Amtshandlung beigezogen.
Hund war blutüberströmt
Was die erfahrenen Tierretter dort gesehen haben, machte sie sprachlos: Ihnen wurde ein blutüberströmter American Steffordshire Terrier übergeben. Der Hund hatte mehrere Messerstiche sowie stumpfe Gewalt ertragen müssen. „Am Kopf hatte er Wunden, die mehrere Zentimeter tief waren“, berichtet Nina Zesar vom Tiko.
Wird im Tiko Klagenfurt versorgt
Der etwa drei Jahre alte Rüde wird sofort tierärztlich versorgt. Die tiefsten Wunden werden genäht. Derzeit wird er im Tiko Klagenfurt durch die Tierpfleger versorgt. „Er erhält Schmerzmittel und Antibiotika. Wenn alles gut verläuft, so wird sich der Rüde wieder erholen“, so Zesar.
Trotz seiner traumatischen Erfahrungen zeigt sich der Rüde aber freundlich. Bereits heute lässt er sich von den Tierpflegern vorsichtig berühren und sucht die Nähe.
Mit dem Bekanntmachen des Schicksals des Hundes wolle man seitens des Tiko Bewusstsein schaffen, dass Tierleid oft unentdeckt bleibt und „dass Tierschutzarbeit auch bedeutet, nachts aufzustehen und zu helfen, wenn ein Tier leidet“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.